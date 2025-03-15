Meteoroloji'den uyarılar art arda geliyor! Kar İstanbul'un kapısına dayandı: Sıcaklık 15 derece birden düşecek

Son bir haftadır adeta bahardan kalma günler yaşanırken, Meteoroloji'den şaşırtan uyarılar art arda geliyor. Önümüzdeki hafta hava tersine dönecek. Sıcaklıklar yurt genelinde 22 derece birden düşerken, İstanbul ve Ankara'nın yüksek noktalarında kar yağışı bekleniyor. İşte detaylar...

Yazdan kalma günler önümüzdeki hafta tersine dönecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları yaz değerlerine yaklaştı.

Bugün İstanbul'da sıcaklığın 27 dereceye çıkması da bekleniyor.

AKOM'DAN KAR UYARISI

AKOM kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali olduğu belirtildi.

İstanbul’da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Valiğin sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, 18 Mart 2025 Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların 15 ila 20 derece azalacağı belirtildi.

ANKARA'YA DA KIŞ GERİ GELİYOR

Yağışların Ankara genelinde salı günü yağmur ve sağanak, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

Halen mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, ani düşüş ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu Ankara genelinde zirai don hadiselerinin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ankara'da 18 Mart Salı gününü takip eden bir haftalık periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir.