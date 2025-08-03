Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Metrobüs arızalandı, şoförün yaptığı hareket tepki çekti: Artık çözüm istiyoruz

İstanbul'da arızalanan metrobüs Cevizlibağ durağına çekilerek, yolcular indirildi. Durakta yoğunluk oluşurken, şoförün yolculuk esnasında telefonla konuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 18:27

Seyir halindeki metrobüs saat 16.30 sıralarında Cevizlibağ metrobüs durağına geldiğinde aniden arızalandı. Şoför metrobüsü durdurarak, yolculara teknik bir sorun yaşandığını bildirdi. Arızanın ardından metrobüs durağa çekilip, yolcular indirildi.

ARIZA ÖNCESİ TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Yolcular bir süre durakta bekledikten sonra gelen başka bir metrobüse binerek yollarına devam etti. Arıza nedeniyle durakta kısa süreli yoğunluk oluştu. Arıza öncesi şoförün telefonla konuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Metrobüs arızalandı, şoförün yaptığı hareket tepki çekti: Artık çözüm istiyoruz

"BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ ARTIK"

Doğan Şenol, "Metrobüs arıza yaptı, bizi aşağıya indirdiler. Ya klima çalışmıyor ya arıza yapıyor, ya kaza yapıyor. Kaç kişi can verdi. Bunlara bir çözüm istiyoruz artık. Bu şekil olmaz. Şoför telefonla görüşüyordu, fren sistemi arızaya girdi. Kimse bedava binmiyor ki herkes parasını ödüyor. Ek sefer de koymuyorlar, insanlar üst üste gidiyor. Birçok vatandaş istediği saatte işe gidemiyor" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otel çalışanı evinde yaşamına son verdi: Kurduğu ölüm düzeneği ortaya çıktı
Deniz fenerinin duvarından 122 yıllık şişe çıktı! İçindeki mektup her şeyi açıklığa kavuşturdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otel çalışanı evinde yaşamına son verdi: Kurduğu ölüm düzeneği ortaya çıktı
Deniz fenerinin duvarından 122 yıllık şişe çıktı! İçindeki mektup her şeyi açıklığa kavuşturdu
ETİKETLER
#ulaşım
#toplu taşıma
#Metrobüs Arızası
#İstanbul Metro
#Cevizlibağ
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.