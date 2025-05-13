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 | Baran Aksoy

Metrobüs kazasında yeni gelişme! Tutuklanan şoförün ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sonrası şoför Şaban Ş. tutuklanmıştı. Metrobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 14:36

İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin ise yaralandığı metrobüs kazasının ardından sürücü Şaban Ş. tutuklanıştı.

Metrobüs kazasında yeni gelişme! Tutuklanan şoförün ifadesi ortaya çıktı

"FRENE BASTIM ANCAK ARAÇ YAVAŞLAMADI"

Emniyette ifade veren Şaban Ş., "Görevime saat 12.57'de başladım. İlk olarak TÜYAP-Söğütlüçeşme hattında sefer yaptım. Ardından 20 dakika dinlendikten sonra Söğütlüçeşme-TÜYAP yönünde yola çıktım. Yağmur yağıyordu. Haramidere Sanayi Durağı'na yaklaşırken kontrollü bir şekilde yavaşlamaya başladım. Durağa yaklaşık 20 metre kala frene bastım ancak araç yavaşlamadı. Tekrar fren yaptım ama sonuç değişmedi. Önümdeki metrobüs yolcu indiriyordu; kazayı en hafif şekilde atlatmak için direksiyonu duvara doğru kırdım ancak çarpışma yaşandı" dediği öğrenildi.

Metrobüs kazasında yeni gelişme! Tutuklanan şoförün ifadesi ortaya çıktı

"BEN DE YARALANDIM"

Yolcuların nasıl yaralandığını görmediğini söyleyen Şaban Ş. ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Ben de yaralandım. Direksiyonda sıkıştım, direksiyon göğüs kafesimi sıkıştırdı. Kazadan sonra ilk şoku atlattığım gibi kapıları açıp yolcuların tahliye olmasını sağladım. Hızım 40'tı. Kullandığım metrobüs çift körüklü olduğu için diğerlerinden daha uzun. Kaza günü yağış vardı, beton yol kaygandı. Fren yapmaya çalışsam da durduramadım"

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