Mevlüt Aktan kimdir, neden istifa etti? TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan hangi görevlerde bulundu?

Hakemlere yönelik yürütülen operasyonun ardından gözler TFF’ye çevrilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir istifa haberi geldi. Federasyonda Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan istifa etti. Aktan açıklamasında “ . Kulüplerimizin beklediği, Türk futbolunun marka değerini artıracak, ekonomik yapısını güçlendirecek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiremedik. Bu yöndeki çabalarımız yönetim içinde karşılık bulmadı; gerekli köklü değişikliklerin önünü açacak irade gösterilmedi. “ ifadelerini kullandı. Peki Mevlüt Aktan kimdir, neden istifa etti? İşte, hayatına ilişkin bilinenler…

MEVLÜT AKTAN KİMDİR, NEDEN İSTİFA ETTİ?

Bahis soruşturmaları sonrası istifa kararı alan Aktan, “Türkiye Futbol Federasyonu aile şirketi anlayışıyla yönetilemez. Türkiye’deki futbol iklimi değişmelidir. Görevimden istifa ediyorum. Mevcut yönetimi de istifaya çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.

Mevlüt Aktan, 28 Eylül 1974 tarihinde Rize, Türkiye’de dünyaya geldi.

Mevlüt Aktan, 6 Haziran 2017 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediye Spor’da başkanlık görevine başladı. 18 Temmuz 2024 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.

18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya başladı. Mevlüt Aktan, Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürütüyordu. 6 Ekim’de yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.