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Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 15:35

Mevlüt Aktan kimdir, neden istifa etti? TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan hangi görevlerde bulundu?

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mevcut yönetimin görevlerin getirdiği deneyim, vizyon ve organizasyon yeterliliğini ortaya koyamadığını ifade eden Aktan, köklü değişikliklerin önünü açarak hamlelerin yapılması gerektiğini vurgularken mevcut yönetimi istifaya davet etti. Mevlüt Aktan, Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Peki Mevlüt Aktan kimdir, neden istifa etti? İşte, görevi…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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Mevlüt Aktan kimdir, neden istifa etti? TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan hangi görevlerde bulundu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 15:35

Hakemlere yönelik yürütülen operasyonun ardından gözler TFF’ye çevrilmişti. ’ndan bir istifa haberi geldi. Federasyonda Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan istifa etti. Aktan açıklamasında “ . Kulüplerimizin beklediği, Türk futbolunun marka değerini artıracak, ekonomik yapısını güçlendirecek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiremedik. Bu yöndeki çabalarımız yönetim içinde karşılık bulmadı; gerekli köklü değişikliklerin önünü açacak irade gösterilmedi. “ ifadelerini kullandı. Peki Mevlüt Aktan kimdir, neden istifa etti? İşte, hayatına ilişkin bilinenler…

MEVLÜT AKTAN KİMDİR, NEDEN İSTİFA ETTİ?

Bahis soruşturmaları sonrası istifa kararı alan Aktan, “Türkiye Futbol Federasyonu aile şirketi anlayışıyla yönetilemez. Türkiye’deki futbol iklimi değişmelidir. Görevimden istifa ediyorum. Mevcut yönetimi de istifaya çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.

Mevlüt Aktan, 28 Eylül 1974 tarihinde , Türkiye’de dünyaya geldi.

Mevlüt Aktan kimdir, neden istifa etti? TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan hangi görevlerde bulundu?

Mevlüt Aktan, 6 Haziran 2017 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediye Spor’da başkanlık görevine başladı. 18 Temmuz 2024 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.

18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya başladı. Mevlüt Aktan, Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürütüyordu. 6 Ekim’de yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.

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ETİKETLER
#Rize
#türkiye futbol federasyonu
#Mevlüt Aktan
#Manisa Büyükşehir Belediye Spor
#Yaşam
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