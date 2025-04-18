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Mevlüt Çavuşoğlu'nun acı günü! Babası hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Çavuşoğlu'nun babasının vefatı ailede büyük üzüntü yarattı.

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Mevlüt Çavuşoğlu'nun acı günü! Babası hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 00:34
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 00:34

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Çavuşoğlu'nun vefat haberi yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun acı günü! Babası hayatını kaybetti


"VEFAT HABERİNİ ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, babası vefat eden AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Sayın Bakanımıza, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

https://x.com/_cevdetyilmaz/status/1912948926434492610

Sıkça Sorulan Sorular

Mevlüt Çavuşoğlu Kimdir ?
Mevlüt Çavuşoğlu,5 Şubat 1968, Türkler, Alanya, Türk siyasetçi, diplomat, iş adamı ve mevcut Türkiye Dışişleri Bakanı. Mevlüt Çavuşoğlu, 5. Şubat 1968 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Türkler köyünde doğdu. Aslen Yörük'tür.Özel H. Emin Paşa Lisesi'ni birincilikle tamamladıktan sonra, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin uluslararası ilişkiler bölümümünden mezun oldu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra burs ile ABD'deki Long Island Üniversitesi'ne girdi. 1991 yılında "ekonomi" dalında master derecesi aldı ve bu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Avrupa Birliği uzmanlığı"nı tamamlayan Çavuşoğlu, aynı sene Bilkent Üniversitesi'nde doktora programına da başladı. Ardından Avrupa Birliği bursu ile Londra Ekonomi Okulu'nda "çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma" üzerine doktora yaptı. 1995 yılı içerisinde Çevre Bakanlığı'nda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) için çalıştı. Siyasî hayatı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyesidir. 2002, 2007, 2011 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimleri'nde Antalya milletvekili seçildi. Partide "dış ilişkiler başkan vekili" olarak görev aldı. 2010 yılında, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne (AKPM) başkan seçildi. 23 Ocak 2012'de bu görevi Fransız siyasetçi Jean-Claude Mignon'a devretti. Ömer Çelik'in bakan olmasıyla boşalan dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. Ayrıca yine Ömer Çelik'ten sonra, 2013 yılında "Türkiye-ABD parlamentolar arası dostluk grubu başkanı" oldu. 25 Aralık 2013 tarihli kabine revizyonunun ardından Egemen Bağış'tan boşalan Avrupa Birliği Bakanlığı görevine atandı. Dışişleri Bakanlığı 29 Ağustos 2014 tarihinde Ahmet Davutoğlu başkanlığında oluşturulan 62'inci hükümettte "dışişleri bakanı" olarak görevlendirildi.13 Eylül 2015 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin "dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı" oldu. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64'üncü hükümette yeniden "dışişleri bakanlığı" görevine atandı. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65'inci hükümette de dışişleri bakanlığı görevine devam etmektedir. Çavuşoğlu, AK Parti'den 27. ve 28. dönem Antalya Milletvekili seçilmiştir. Özel hayatı Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Japonca, Rusça ve Almanca bilen Çavuşoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır
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