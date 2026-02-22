Menü Kapat
TGRT Haber
Mezbahadan alınan kanla besleniyorlar! Pek çok hastalığa şifa oluyorlar

Şubat 22, 2026 11:26
1
Mezbahadan alınan kanla besleniyorlar! Pek çok hastalığa şifa oluyorlar

Sülükler tarih boyunca kadim şifacılar olarak görüldü. Son zamanlarda ise özellikle kadınlar bu kanla beslenen canlıları yüz ve cilt bakımında tercih etmeye başladı. Rusya başta olmak üzere birçok ülkede de sülüklü cilt kremlerinin kullanımı giderek artıyor.

2
Mezbahadan alınan kanla besleniyorlar! Pek çok hastalığa şifa oluyorlar

Bursa'da yaşayan ve sülük üretimi ve satışı yapan Mustafa Çakmak, Türkiye’de sıklıkla başvurulan sülükle tedavinin sadece ülkemizde sınırlı olmadığını, dünya genelinde yayıldığını belirtti.  Çakmak, özellikle Rusya başta olmak üzere ABD ve Almanya gibi birçok ülkede sülükle ilgili araştırmalar yapıldığını aktardı.

3
Mezbahadan alınan kanla besleniyorlar! Pek çok hastalığa şifa oluyorlar

“YAVRULARI MEZBAHALARDAN ALDIĞIMIZ KANLA BESLİYORUZ”

Sülüklerin genellikle göl, sazlık gibi yerlerden toplandığını dile getiren Çakmak, bu canlıların dişi ve erkeğinin olmadığını, hepsinin birbiriyle çiftleşebildiğini aktardı.

Kıl gibi neredeyse görünmeyecek ölçüde küçük olan yavruları belli bir boyuta ulaşması beslediklerini belirten Çakmak, şunlar söyledi:

4
Mezbahadan alınan kanla besleniyorlar! Pek çok hastalığa şifa oluyorlar

"Yavruları mezbahalardan aldığımız kanla besliyoruz. Bir ay arayla besliyoruz. 2-3 kez beslemeyle istenilen boyuta, yani tedavi için kullanılmaya uygun büyüklüğe ulaşıyor. Sülükler vücutta en sıcak yeri emmek isterler. O yüzden ilk ele aldığınızda parmak arasına yönelirler. Sülük, cilt hastalıklarında, varis, kangren, boyun ve bel fıtığı, göz hastalıkları gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde uzman eşliğinde kullanılıyor. Birçok doktor tedavilerine sülüğü de ekledi. İyi sonuçlar aldıklarını duyuyoruz."

5
Mezbahadan alınan kanla besleniyorlar! Pek çok hastalığa şifa oluyorlar

“SİVİLCE TEDAVİSİNDE SÜLÜK KULLANILIYOR”

Son yıllarda yüz ve cilt bakımında kadınların sülükleri tercih etmeye başladığını vurgulayan Çakmak, "Sivilce tedavisinde sülük kullanılıyor. Yüz güzelliğinde yine uzman desteğiyle sülükle ilerleyenler var. Bu konuda Rusya'da sülüklerden cilt bakım kremleri yapıldı. Türkiye'de de yapılmaya ve kullanılmaya başlandı." dedi.

6
Mezbahadan alınan kanla besleniyorlar! Pek çok hastalığa şifa oluyorlar

“SÜLÜĞÜN ŞİFASI KANI EMMESİYLE İLGİLİ DEĞİL SALGI VE ENZİMLERİYLE İLGİLİ”

Sülüklerin sadece pis kanı emmediğine dikkati çeken Çakmak, "Tek şifası pis kanı emmesi değil sadece pis kanı emmez, temiz kanı da emiyorlar. Sülüğün verdiği şifa kanı emmesiyle ilgili değil salgı ve enzimleriyle ilgili. Salgı ve enzimlerinde şifası sülüğün. Bu enzimleri kullanarak kremler yapılıyor." diye konuştu.

7
Mezbahadan alınan kanla besleniyorlar! Pek çok hastalığa şifa oluyorlar

“VARİSLİ HASTADAN ÇOK HIZLI KAN EMİYORLAR”

Çakmak, sülüklerin varisli hastaları çok sevdiğini belirterek, "Varis görünce adeta başları dönüyor. Varisli hastadan çok hızlı kan emiyorlar. Kısa sürede sülük 2-3 katı büyüklüğe ulaşabiliyor." ifadesini kullandı.

