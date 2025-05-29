Mide bulandıran damat-kaynana ilişkisinde yeni gelişme!

Kayseri'nin Develi ilçesinde engelli Dilek Şahin, annesi Güldana Şahin ve nişanlısı Cuma Doğan'ın birlikte kaçtığını iddia ederek Esra Erol'un programına katıldı. Canlı yayındaki iddiaların ardandan 21 yaşındaki Cuma Doğan ve kaynanası arasındaki ilişki ortaya çıkmış ve Güldane'nin bebek beklediği öğrenilmişti. Tüm Türkiye'nin midesini bulandıran olayın ardından ikili hakkında belli konularda şikayetler gelmeye başladı. Canlı yayında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan iki isme verilen ceza belli oldu.

Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müştekiler Dilek Şahin (25) ve babası Turan Şahin (52) ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar Güldane Şahin (46) ve Cuma Doğan (21) ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Savunmalarında gönül ilişkisi yaşadıklarını kabul eden sanıklar Güldane Şahin ve Cuma Doğan, suçlamaları reddetti.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Dilek Şahin beyanında, sanık Cuma Doğan ile geçen yıl nişanlandığını söyledi. Sonrasında Cuma Doğan'ın kendisini her zaman dövdüğünü ve tehdit ettiğini iddia eden Dillek Şahin, sanık annesi Güldane Şahin'in ise kendisine şiddet uygulamadığını ifade etti.

Hırsızlık iddiasına ilişkin bilgisi olmadığını dile getiren Dilek Şahin, sanık Cuma Doğan'dan şikayetçi olduğunu, annesinden ise şikayetçi olmadığını belirtti.

"1 MİLYONLUK BİRİKİMİ ALDILAR" İDDİASI

Müşteki Turan Şahin ise birlikte kaçan 2 sanığın, evinde bulunan 14 tam altın, 1 bilezik, 19 bin 500 dolar ve 35 bin lirayı çaldığını ileri sürdü.

Bunların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğunu öne süren Turan Şahin zararının giderilmediğini kaydederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 2 sanığın da iddianamede belirtilen suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma hakimi tarafından son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme hakimi, sanık Güldane Şahin'e "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay, "nitelikli basit yaralama" suçundan 13 ay 15 gün hapis cezası, sanık Cuma Doğan'a "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay ve "nitelikli basit yaralama" suçundan da 9 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, 2 sanığın "hırsızlık" suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine karar vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.