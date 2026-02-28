Mideyi yormasın diye sarayda icat edildi: Ramazan'ın gülü 'Güllaç"ın 600 yıllık reçete hikayesi

NİŞASTANIN KURUTULMA SERÜVENİ VE İLK ÇIKIŞI

Güllacın hikayesi, 1400'lü yılların ortalarına, Osmanlı Devleti'nin henüz bir imparatorluğa dönüşme evresinde olduğu dönemlere kadar uzanır. O dönemde Kastamonu ve çevresinde, halkın ellerinde kalan mısır nişastasını böceklenmeden ve bozulmadan saklayabilmek için geliştirdiği basit bir yöntem vardı.

Nişasta, su ile karıştırılıp akışkan bir bulamaç haline getirilir ve odun ateşinin üzerinde ısıtılan devasa demir sacların üzerine dökülürdü. Saniyeler içinde kuruyan ve şeffaf bir kağıt halini alan bu yapraklar, üst üste dizilerek kilerlerde aylarca saklanabilirdi. Halk, kış aylarında veya tatlı ihtiyacı duyduğunda bu kuru nişasta yapraklarını sıcak sütle ıslatır, içine elinde ne varsa (fındık, ceviz, üzüm) koyarak tüketirdi. Bu pratik ve dayanıklı yiyecek, göçebe kültürü ve savaş dönemleri için de mükemmel bir enerji kaynağıydı.