Editor
 Fuat İğci

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş kimdir, hangi partiden? Sosyal medyada gündem oldu

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i hedef alan paylaşımların ardından sosyal medyada tepkiler gecikmedi. Üç dönem üst üste Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinin belediye başkanlığı görevini yürüten Zeynep Güneş, bölgede sevilen isimlerin başında gelirken belediye başkanına yönelik paylaşımların ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Zeynep Güneş’in kıyafetini hedef alan Mehmet EMin Korkmaz tutuklandı. Bu gelişmelerin ardından Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş kimdir, nereli ve hangi partiden? sorularının cevapları merak ediliyor.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş kimdir, hangi partiden? Sosyal medyada gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
10:37
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
10:37

Zeynep Güneş aktif siyasi kariyerini Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çatısı altında devam ediyor. Siyasi kariyerinde yakalanması zor bir başarıya imza atan Zeynep Güneş, üç dönem üst üste aynı ilçeden belediye başkanı seçilerek görevini sürdürüyor. bünyesinde uzun süre siyasi geçmişi bulunan Güneş, son yapılan 31 Mart seçimlerinde ilçedeki oyların yüzde 52,28’ini alarak belediye başkanlığı görevine seçilmiştir. Ortaokul ve lise eğitimini Sarıcakaya’da tamamlayan Mihalgazi Belediye Başkanı, üniversitesi eğitimini ise Sakarya’da aldı. Sosyal medya paylaşımlarının ardından Zeynep Güneş’in dikkat çeken kariyeri mercek altına alındı. Peki Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in hayatı…

MİHALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ZEYNEP GÜNEŞ KİMDİR?

Üç dönemdir üst üste ’in Mihalgazi Belediye Başkanı seçilen Zeynep Güneş, 1976 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Aslen Eskişehirli olan Güneş, ortaokul ve lise eğitimini Sarıcakaya İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

Lise hayatında yakaladığı disiplinli eğitim anlayışı, ilerleyen yıllarda siyasi çalışmalarında belirleyici oldu. 4 yıllık lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini ise Sakarya Üniversitesi işletme Fakültesi’nde aldı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş kimdir, hangi partiden? Sosyal medyada gündem oldu

Aktif siyasi kariyerine 2003 yılında başlayan Güneş, bu dönemde AK Parti Mihalgazi Kadın Kolları Başkanlığı görevine seçilirken kadınların yerel siyasette daha görünür olması ve etkin olması için çeşitli çalışmalar yürüttü. Uzun yıllar teşkilat çalışmaları içerisinde yer alan Güneş, Mihalgazi’de sevilen isimlerden birisi oldu.

Son olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hasan Ünal, Mehmet GÜner, Canan Rüzgar Temiz El, Fahri Karabeli, Uğur Bahar gibi isimlerin karşısına aday olarak oyların yüzde 52.58’ini alarak belediye başkanı seçildi.

Zeynep Güneş, 2019 yılında yapılan seçimlerde ise oyların yüzde 53.04’ünü alırken 2015 yılındaki seçimlerde ise yüzde 62,14 oy almıştı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş kimdir, hangi partiden? Sosyal medyada gündem oldu

