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 | Selahattin Demirel

Milletvekiline büyük sürpriz! Dedesi Teğmen Aziz Bulut'un şehadet belgesi verildi! İşte o kahramanlık

MHP Milletvekili Yücel Bulut, dedesiyle ilgili edindiği bilgi sonrası Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdu. Dedesi Teğmen Aziz Bulut'un, Kurtuluş Savaşı'nda şehit düştüğü belirlenirken şehadet belgesi ve fotoğrafı, bakanlık tarafından torununa teslim edildi. İşte Teğmen Aziz Bulut'un kahramanlığı...

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Milletvekiline büyük sürpriz! Dedesi Teğmen Aziz Bulut'un şehadet belgesi verildi! İşte o kahramanlık
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 16:15

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, büyük dedesine ilişkin aile içerisinde anlatılan kahramanlık hikayesini tesadüf eseri bir eserde görerek Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdu.

Yapılan çalışmaların ardından Kurtuluş Savaşı'nda Afyonkarahisar'da Yunanlılara karşı Çiğdem Tepe'yi savunurken şehit düşen Teğmen Aziz Bulut'un MHP Tokat Milletvekili Bulut'un büyük dedesi olduğu ortaya çıktı. Bakanlık tarafından şehit Teğmen Aziz Bulut'un şehadet belgesi ve fotoğrafı, torunu MHP Tokat Milletvekili Bulut'a teslim edildi.

Milletvekiline büyük sürpriz! Dedesi Teğmen Aziz Bulut'un şehadet belgesi verildi! İşte o kahramanlık

"HAKLI GURUR YAŞIYORUZ"

Bulut, yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığının bu konuda çok titiz yürüttüğü bir arşiv çalışmasının olduğunu vurgulayarak "20 günlük çalışmanın neticesinde aile içerisinde kuşaktan kuşağa aktarılan bu hikayenin gerçek olduğu da çıktı. Davetleri üzerine MSB Arşiv Daire Başkanlığına gittim, çok kapsamlı bir araştırma yaptıklarını gördüm. Orada sadece şehit olan dedemize ilişkin değil, üst soyumuzdaki bütün dedelerimizin nerede ne şekilde askerlik görevini yaptıklarına ilişkin dokümanları da teslim ettiler. Böylece aile içerisinde kuşaktan kuşağa aktarılan, bir Milli Mücadele kahramanı olan merhum büyük dedemizle ilgili ailede hiç bulunmayan fotoğrafını da Milli Savunma Bakanlığı arşivinden temin etmiş olduk." diye konuştu.

Herkesin kendi ailesindeki bu hikayeleri mutlaka çıkartıp çocuklarını bu şuurla yetiştirmesinin önemine değinen Bulut, "Bize bıraktığı en büyük miras 105 yıl sonra ailem adına benim şahsıma teslim edilen bu şehadet belgesi ve almaya hak kazandığı İstiklal Madalyasıydı. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Biz de onun bıraktığı mirası bizim neslimizden gelenlere anlatacağız." dedi.

ÇİĞDEM TEPE'Yİ SAVUNAN KUMANDAN

Büyük dedesi Teğmen Aziz Bulut'un kahramanlığıyla ilgili 1967 yılında Milli Savunma Bakanlığı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı (ATASE) yayınlarında bir makale kaleme alındığını ifade eden Bulut, 57. Tümen Komutanı Yarbay Şefik Aker'in yayınladığı anılarında da büyük dedesine yer verildiğini söyledi. Bulut, şöyle konuştu:

"Buradan yola çıkarak tespit ettik ki kendisi Milli Mücadele'de Çiğdem Tepe'yi savunan kumandandır. Kolundan yaralanmıştır. Kolundan yaralanmasına rağmen bir saat cepheyi tutmayı sürdürmüştür. Fakat bir şarapnel parçasıyla bu defa boğazından ağır bir şekilde yaralanmış, askerleri kendini kurtarmaya gelince kendisinin bırakılmasını ve oradaki bütün mühimmatın bir an önce cepheden çıkarılmasını, kendisinden ümidin kesilmesini ifade etmiştir.

Milletvekiline büyük sürpriz! Dedesi Teğmen Aziz Bulut'un şehadet belgesi verildi! İşte o kahramanlık

"CEPHEDE TEK BAŞINA KALDI"

Askerler ısrar edince de silahını kendi askerlerine doğrultmuş, cephaneliğin güvenli alana alınmasını istemiştir. Askerler karşı tepeye geçince buna şahitlik etmişler, bunu da anılarında anlatmışlar. Tek başına cephede ağır yaralı bir şekilde kalmış olmasına rağmen 5 Yunan askerini yattığı yerden vurmayı başarmıştır. Daha sonra tek başına tuttuğu Çiğdem Tepe cephesinde Yunan dipçikleriyle hunhar bir şekilde şehit edilmiştir ama mühimmatı da kurtarmayı başarmıştır."

Büyük dedesi Teğmen Aziz Bulutla ilgili ailesinin duyduğu gururu anlatan Bulut, "Özellikle yaşlılarımız büyük bir mutluluk duydu. Hele ki ilk defa bir fotoğrafını görüyor olmalarından dolayı hüzün ama aynı zamanda da gurur da yaşadılar. Bu, sadece bizim ailemize has bir gurur değil. Anadolu'da hangi kapıyı çalsanız mutlaka ama mutlaka vatan savunmasında bir cepheye koşmuş ve bir daha dönmemiş bir aile büyüğünün hikayesini görürsünüz. Anadolu'yu Anadolu yapan gerçek de budur." ifadelerini kullandı.

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