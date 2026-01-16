Milli Eğitim Akademisi hangi illerde hangi bölümler var? 10 bin öğretmen eğitim alacak

Milli Eğitim Akademisi kapsamında 10 bin öğretmen adayının hazırlık eğitimlerinin branşlara göre hangi illerde gerçekleştirileceği belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, yabancı diller ve diğer branşların eğitimlerinin gerçekleştirileceği yerler açıklandı. Adaylar tarafından Milli Eğitim Akademisi hangi illerde hangi bölümler var sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ HANGİ İLLERDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre en fazla merkezde eğitim alacak branş sınıf öğretmenliği oldu. 2 bin 816 kontenjan ayrılan sınıfr öğretmenliği branşında akademik hazırlık eğitimleri Aksaray, Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Ankara ilçelerinde gerçekleştirilecek.

Özel eğitim öğretmenliği branşında eğitim alacak olan bin 798 öğretmen adayı ise Gaziantep, Ankara ve İstanbul illerinde eğitime alınacak. 843 kontenjanı bulunan yabancı diller branşında ise hazırlık eğitimlerinin Kayseri ve İstanbul illerinde olmak üzere 2 farklı merkezde yürütüleceği duyuruldu.

Akademi hazırlık eğitimlerine alınacak diğer branşların tamamında ise eğitimler tek bir merkezde düzenlenecek. Okul öncesi öğretmenliği branşının eğitimleri Sivas'ta, MTA öğretmenliği (lise) için hazırlık eğitimleri, Türkçe, sosyal bilgiler, tarih, çoğrafya, felsefe ve Türk dili ve edebiyatı branşlarındaki eğitimler ise İstanbul'da yapılacak.

Fen bilimleri, rehberlik, kimya, matematik, fizik, biyoloj, beden eğitimi, teknoloji tasarım, görsel sanatlar, bilgisayar ve öğretim teknolojileri tiyatro branşlarındaki eğitimler ise Ankara'da eğitim ve uygulama merkezinde yürütülecek.