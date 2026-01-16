Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Milli Eğitim Akademisi hangi illerde hangi bölümler var? 10 bin öğretmen eğitim alacak

Milli Eğitim Akademisi hangi illerde hangi bölümler var olduğu adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Akademileri'nde hazırlık eğitimi alacak olan 10 bin öğretmenin branşlarına göre hangi merkezlerde eğitim göreceği açıklandı. Milli Eğitim Akdemisi'nde gerçekleştirilecek hazırlık eğitimleri Ankara, Erzurum, Aksaray, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Sivas'ta gerçekleştirilecek. Adaylar tarafından Milli Eğitim Akademisi hangi illerde hangi bölümler var sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milli Eğitim Akademisi hangi illerde hangi bölümler var? 10 bin öğretmen eğitim alacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 17:24

Milli Eğitim Akademisi kapsamında 10 bin öğretmen adayının hazırlık eğitimlerinin branşlara göre hangi illerde gerçekleştirileceği belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, yabancı diller ve diğer branşların eğitimlerinin gerçekleştirileceği yerler açıklandı. Adaylar tarafından Milli Eğitim Akademisi hangi illerde hangi bölümler var sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Milli Eğitim Akademisi hangi illerde hangi bölümler var? 10 bin öğretmen eğitim alacak

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ HANGİ İLLERDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre en fazla merkezde eğitim alacak branş sınıf öğretmenliği oldu. 2 bin 816 kontenjan ayrılan sınıfr öğretmenliği branşında akademik hazırlık eğitimleri Aksaray, Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Ankara ilçelerinde gerçekleştirilecek.

Özel eğitim öğretmenliği branşında eğitim alacak olan bin 798 öğretmen adayı ise Gaziantep, Ankara ve İstanbul illerinde eğitime alınacak. 843 kontenjanı bulunan yabancı diller branşında ise hazırlık eğitimlerinin Kayseri ve İstanbul illerinde olmak üzere 2 farklı merkezde yürütüleceği duyuruldu.

Milli Eğitim Akademisi hangi illerde hangi bölümler var? 10 bin öğretmen eğitim alacak

Akademi hazırlık eğitimlerine alınacak diğer branşların tamamında ise eğitimler tek bir merkezde düzenlenecek. Okul öncesi öğretmenliği branşının eğitimleri Sivas'ta, MTA öğretmenliği (lise) için hazırlık eğitimleri, Türkçe, sosyal bilgiler, tarih, çoğrafya, felsefe ve Türk dili ve edebiyatı branşlarındaki eğitimler ise İstanbul'da yapılacak.

Fen bilimleri, rehberlik, kimya, matematik, fizik, biyoloj, beden eğitimi, teknoloji tasarım, görsel sanatlar, bilgisayar ve öğretim teknolojileri tiyatro branşlarındaki eğitimler ise Ankara'da eğitim ve uygulama merkezinde yürütülecek.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.