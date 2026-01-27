Menü Kapat
Yaşam
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvurusu bitti mi geç başvuru var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen MEB-AGS kapsamında 10 bin öğretmen ataması süreci adayların gündeminde bulunuyor. Atama sürecinin önemli bir ayağını oluşturan Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi için başvuruların nasıl ve hangi adımlar izlenerek yapılacağı merak edilirken, adaylar başvuru şartları ve detayları inceliyor.

Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvurusu bitti mi geç başvuru var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 17:45
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 17:45

MEB-AGS sistemiyle gerçekleştirilecek 10 bin öğretmen ataması öncesinde Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvuruları öne çıktı.

Öğretmen adayları, başvuruların hangi platform üzerinden yapılacağını ve süreçte dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmek istiyor.

MEB tarafından hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisi'nde ilk kez eğitim alacak öğretmen adayları başvurularını, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre gerçekleştirecek.

Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvurusu bitti mi geç başvuru var mı?

Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı netleşti.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk beş branş sırasıyla:

  • 2 bin 816'sı sınıf öğretmenliği,
  • 1798'i özel eğitim öğretmenliği
  • 801'i İngilizce öğretmenliği,
  • 762'si din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği,
  • 653'ü okul öncesi öğretmenliği olarak belirlendi.
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvurusu bitti mi geç başvuru var mı?

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ HAZIRLIK EĞİTİMİ GEÇ BAŞVURU VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamında 10 bin atama başvuruları 20 Ocak 2026 bugün itibarıyla başlatıldı.

Başvurular, 27 Ocak saat 16.00'da yani bugün tamamlandı.

Bakanlıktan, geç başvuru işlemi yapılacağına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvurusu bitti mi geç başvuru var mı?

MEB AGS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak 2026 Cuma günü "personel.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.

#Yaşam
