Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvurusu bitti mi geç başvuru var mı?

MEB-AGS sistemiyle gerçekleştirilecek 10 bin öğretmen ataması öncesinde Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvuruları öne çıktı.
Öğretmen adayları, başvuruların hangi platform üzerinden yapılacağını ve süreçte dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmek istiyor.
MEB tarafından hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisi'nde ilk kez eğitim alacak öğretmen adayları başvurularını, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre gerçekleştirecek.
Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı netleşti.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk beş branş sırasıyla:
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamında 10 bin atama başvuruları 20 Ocak 2026 bugün itibarıyla başlatıldı.
Başvurular, 27 Ocak saat 16.00'da yani bugün tamamlandı.
Bakanlıktan, geç başvuru işlemi yapılacağına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.
Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak 2026 Cuma günü "personel.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.