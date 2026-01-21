Menü Kapat
Yaşam
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: MSB işçi alımı kura sonuçları paylaşıldı mı?

MSB sürekli işçi alımı kura sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinden isim listesi şeklinde duyurulacak. 1113 işçi alımı kura çekimi tamamlanırken toplam 4 bin 442 yedek aday ve 4 bin 442 asıl aday belirlendi. Kura sonuçlarına göre belirlenen sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste mercek altına alındı. İnternet üzerinden yayımlanan liste tebliğ hükmünde olurken adaylara ayrıca mail veya mesaj yöntemiyle bilgilendirme yapılmayacak. Belge kontrolü sonucunda hatalı belge veya eksik belge sebebiyle başvuru kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olanlar davet edilecek. Peki MSB işçi alımı kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 2026 MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: MSB işçi alımı kura sonuçları paylaşıldı mı?
Milli Savunma Bakanlığı 1.113 sürekli işçi alımı kurası Ankara’da tamamlandı. Personel Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kura canlı yayınlanmazken adaylar sonuçlara odaklandı. MSB sürekli işçi alıma sorgulama ekranına T.C. kimlik numarası ve doğrulama koduyla giriş yapılacak. Sonuç ekranında adayların asil veya yedek durumları görüntülenebilecek. Kura sonuçları ilan edildikten sonra sınava girmeye hak kazanan adayların belge kontrolü yapılacak. Bu süreçte belge tarihleri ve yerleri, sonuçlarda olduğu gibi personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak. Belge kontrolüne gelinirken adaylar, belgelerin asıllarının yanı sıra fotokopilerini de getirecek. Peki MSB sürekli işçi alımı sonuçları 2026 açıklandı mı? İşte, Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sonuçlarında son durum…

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ankara’nın Çankaya ilçesinde gerçekleştirilen MSB sürekli işçi alımı kura çekiminin ardından gözler sonuçlara çevrildi.

“MSB sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı” duyurusu personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacak. Adaylar duyuru geldikten sonra aynı sayfada bulunan “Sonuç Sorgula” kısmından T.C. kimlik numarası ve doğrulama koduyla sorgulama yapabilecek.

MSB’den henüz kura sonuçları isim listesine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: MSB işçi alımı kura sonuçları paylaşıldı mı?

MSB İŞÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Milli Savunma Bakanlığı 1.113 sürekli işçi alımı kura sonuçlarına göre sınava katılmaya hak kazanan adaylar belirlenecek. Sınavlarda adayların meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik değerlendirme yapılacak.

Adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak. Sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve başarılı olan diğer adaylar puan sırasına göre yedek aday belirlenecektir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026: MSB işçi alımı kura sonuçları paylaşıldı mı?

KURA ÇEKİMİNE KATILAN ADAYLAR DİKKAT

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır.

