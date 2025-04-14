Milli sporcu Ali Efe Güneş'in skandal mesajları ortaya çıktı! Küçük kızlara iğrenç teklifler

TikTok'ta 2.4 milyon takipçisi bulunan milli sporcu Ali Efe Güneş'e ait olduğu iddia edilen mesajlar sosyal medyada yayıldı. 6 Nisan 2005 doğumlu Türk artistik buz patencisi Güneş'in yaşça küçük kızlara attığı mesajların içeriği dehşete düşürdü. Küçük çocuklar Güneş'in attığı iğrenç mesajları bir bir sosyal medyada ifşalamaya başladı.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Cinsel içerikli mesajlara yanıt alamayan genç sporcunun tehditler savurduğu görüldü. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Güneş, mesajları ortaya çıkaranlara tehditler savurdu.

ALİ EFE GÜNEŞ KİMDİR?

Ali Efe Güneş 6 Nisan 2005 doğumlu Türk artistik buz patencisidir. Öte yandan 2022 yılında düzenlenen 15. Europa Cup Skate Helena'da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde etti.