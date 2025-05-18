Milyarlık emlak vurgununda casus program detayı! 22 bin kişiye aynı mesajı yollamışlar

Aydın'ın Didim ilçesinde sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çete üyelerinin 22 bin kişinin gayrimenkul ve iletişim bilgilerinin bulunduğu sisteme casus program kullanarak ulaştığı ortaya çıktı. Tüm bilgileri ele geçiren çete 22 bin kişiye tek mesaj yollayarak tuzağa düşürdü. İşte detaylar...

Aydın İl Jandarma ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla 1.7 milyonluk vurgun yapan emlak çetesi çökertildi. Özellikle İngiltere'de yaşayan yabancı uyruklu kişileri hedef alarak, sahte vekaletnamelerle haksız kazanç elde eden çeteyle ilgili ortaya çıkan detaylar şaşkına çevirdi.

HERKESE TEK MESAJ YOLLANDI

Çetenin kurbanlarını belirlerken içerisinde 22 bin kişinin gayrimenkul ve iletişim bilgilerinin bulunduğu sisteme casus program kullanarak ulaşıp, 22 bin kişiye gayrimenkul firmasıymış gibi eş zamanlı SMS gönderdiği, mesajda 'gayrimenkulleriniz değerlendirilir. Değerinde alınır' denildiği öğrenildi. SMS'lere inanan bazı vatandaşların çete üyeleri ile iletişime geçerek gayrimenkullerini satmak istediklerini söyledikleri, genellikle şehir dışında yaşayan yaşlı vatandaşların şebeke üyelerine ev ve arazilerinin satışı için genel vekaletname verdikleri belirlendi.

SU VE ELEKTRİK FATURALARINA BAKIP KURBAN SEÇİYORLAR

Örgüt üyelerinin takla yöntemi denen yöntemle gerçek vekaletname kullanarak villa ya da arazinin satışını kendi aralarında herhangi bir para alışverişi olmadan çete üyelerine yaptıkları, daha sonra 3. kişilere sattıkları belirlendi. Mağdurlara ise 'Senin villanı alacak kişi gelmedi. Villan satılmadı" diyerek oyaladıkları bildirildi. İkinci yöntem olarak casus program üzerinden 2-3 yıldır Türkiye'ye gelmeyen yabancı uyruklu gayrimenkul sahiplerini belirleyen örgüt üyelerinin son su ve elektrik faturalarındaki tutarlar 0 lira olarak görünüyorsa bu kişileri hedef olarak seçtikleri anlaşıldı.

Çete üyelerinin sahte İngiliz noter mührünü bile yaptıkları, bu mühürleri kullanarak yabancı uyruklu kişiler adına sahte vekalatname çıkardıkları, Türkiye'deki noterlerden yabancı noterleri sorgulayacak bir sistem olmadığı için sahte vekaletnamelerle Türk noterleri kandırdıkları belirlendi.

Sahte vekaletname ile yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'deki arsa ve villalarını satan çete üyelerinin Web Tapu üzerinden kendi cep telefonu numaraları ile satış için başvuru yaptığı, satış işlemi sırasında SMS'ler gerçek gayrimenkul sahibine gitmediği, bu nedenle rahat rahat satışını yaptıkları tespit edildi.



YÜZLERCE KİŞİYİ BÖYLE KANDIRMIŞLAR

Çete üyelerinin üçüncü yöntem olarak farklı bir şehirdeki noterden çıkartılan gerçek vekaletnamedeki yevmiye numarası ile sahte vekaletname oluşturdukları ortaya çıktı. Söz konusu satışı yapacak noterin, gerçek vekalatname çıkartılan şehirdeki noteri arayıp yevmiye numarası ile sorgulama yaptığında vekaletnamenin gerçek olduğunu düşünerek işlem yaptığı belirlendi.

Aydın'ın Didim İlçesi'nde yurtdışında özellikle İngiltere'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere ait gayrimenkulleri düzenledikleri sahte vekaletnamelerle satarak 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesiyle ilgili yürütülen soruşturmada aralarında emlakçı, 2 belediye çalışanı, tapu görevlileri, noter çalışanlarının olduğu 38 kişi tutuklanmıştı.

