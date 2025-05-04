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 | Baran Aksoy

Tırın gizli bölmesinden adeta hazine çıktı! Şoför sakladı, Adel buldu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın diğer tarafında bulunan Kapitan Andreevo gümrüğünde, ekipler şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Gizli bir bölmeye yerleştirilen beyen edilmemiş 351 bin euro, gümrük köpeği Adel tarafından bulundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 10:35

Danimarka’dan yola çıkan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Ürdün'e giden bir TIR, kontrol noktasında durduruldu. Araçta olağandışı bir durum olduğunu fark eden ekipler, x-ray taraması da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük incelemesinde bulundu.

Tırın gizli bölmesinden adeta hazine çıktı! Şoför sakladı, Adel buldu

ADEL'İN BURNUNDAN KAÇAMADI

Denetime katılan gümrük köpeği Adel, buzdolabı çekmecesinin arka duvarı ile kahve makinesinin yer aldığı dolabın arkasındaki zeminde saklanmış para olduğunu işaret etti. Yapılan aramada toplam 351 bin 620 euro ele geçirildi.

Tırın gizli bölmesinden adeta hazine çıktı! Şoför sakladı, Adel buldu

TÜM PARAYA EL KONULDU

Yakalanan paralara el konulurken olay ile ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde Burgaz Gümrük Müdürlüğü'nden bin müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.

Tırın gizli bölmesinden adeta hazine çıktı! Şoför sakladı, Adel buldu
ETİKETLER
#türkiye
#bulgaristan
#şoför
#adele
#gümrük
#Ürdün
#Kaçak Para
#Gümrük Köpeği
#X-ray
#Yaşam
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