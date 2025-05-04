Tırın gizli bölmesinden adeta hazine çıktı! Şoför sakladı, Adel buldu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nın diğer tarafında bulunan Kapitan Andreevo gümrüğünde, ekipler şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Gizli bir bölmeye yerleştirilen beyen edilmemiş 351 bin euro, gümrük köpeği Adel tarafından bulundu.

Danimarka’dan yola çıkan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Ürdün'e giden bir TIR, kontrol noktasında durduruldu. Araçta olağandışı bir durum olduğunu fark eden ekipler, x-ray taraması da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük incelemesinde bulundu.

ADEL'İN BURNUNDAN KAÇAMADI

Denetime katılan gümrük köpeği Adel, buzdolabı çekmecesinin arka duvarı ile kahve makinesinin yer aldığı dolabın arkasındaki zeminde saklanmış para olduğunu işaret etti. Yapılan aramada toplam 351 bin 620 euro ele geçirildi.

TÜM PARAYA EL KONULDU

Yakalanan paralara el konulurken olay ile ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde Burgaz Gümrük Müdürlüğü'nden bin müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.