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 | Baran Aksoy

Milyonlarca TL'lik vurgundan geriye afiş kaldı! Gelen geçen bakakaldı

Mersin'de 116 kişiden 120 milyon TL vurgun yaptığı iddia edilen 2 kuyumcu tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin yakınları ise dükkana pankart asıldı. Bölgeden geçen vatandaşlar, pankartı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 16:05

Mersin’de iki hafta önce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun müşterilerini dolandırdığı iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda bir çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde; şüphelinin altınları piyasa değerinin üzerinde bir fiyatla satın aldığı ancak müşterilerine ödemeyi daha sonra yapacağını söylediği, düşük fiyatla sattığı altınları ise müşterilerine ilerleyen bir tarihte teslim edeceğini belirterek dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

120 MİLYON LİRALIK VURGUN

Toplamda 116 kişiyi yaklaşık 120 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen zanlıya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda kuyumcu O.B.’nin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınırken, 7 milyon lira değerinde döviz ve altın ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, kuyumcu O.B. ile firmada yönetici konumunda bulunan iki müdür tutuklandı. Gözaltına alınan 11 kişiden biri ev hapsine çarptırılırken, 10 çalışan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"KİMSEYİ MAĞDUR ETMEK İSTEMEDİK"

Öte yandan tutuklanan şüphelilerin yakınları tarafından dükkana pankart asıldığı öğrenildi. Asılan pankartta "Kimseyi mağdur etmek istemedik. 14.03.2025 tarihinde ani gelişen olaylar sonucunda geçici olarak kapatmak zorunda kaldık. Koşullarımız düzeldiği an en kısa sürede mağduriyetler giderilecektir" ifadeleri yer aldı.

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