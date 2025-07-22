Minguzzi davasının avukatı Rezan Epözdemir'e tehditte yakalama kararı

Kadıköy'de gittiği bit pazarında 2 cani tarafından bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir görülen son duruşmada ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı. Epözdemir sosyal medyada yaptığı açıklamada, fail hakkında yakalama kararı çıktığını bildirdi.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu konudaki açıklamamız sonrasında, Hem Başsavcılık makamının hem de bizim itirazımız neticesinde, bizi tehdit eden ve serbest bırakılan fail hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

"KORKMUYORUZ, SONUNA KARAR HUKUKİ MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Avukat Rezan Epözdemir, "Aile bize talepte bulunduktan sonra biz hak arama özgürlüğü kullanmak bakımından mağdur ailenin yanında olduk. Hukuk devletinin gereği olarak bu sürecin takipçisi olduk. Peki ne oldu? Önce aileye karşı tehditler, sonra mezara saldırı. Aile tehdit edildi. Bununla yetinilmedi bana, eşime tehditler yapıldı. Aileye yapılan tehditler ve mezar saldırısı bakımından iddianameler tanzim edildi. Bize yapılan tehditler bakımından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında örgüt dosyası var. Birleştirme söz konusu oldu. Bir örgütlü yapı var mı diye. Ne yazık ki bunlar bakımından üzülerek söylüyoruz ki herhangi bir hukuki süreç işlenmedi. Herhangi bir fail yakalanmadı. Biz burada bir adalet mücadelesi veriyoruz. Hak arama mücadelesi veriyoruz. Mesaj veriliyor. Korkmadık, korkmuyoruz. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

"AİLEME BİR ŞEY OLURSA BUNUN SORUMLUSU KİM OLACAK?"

"Bana, eşime, üç çocuğuma bir şey olursa bunun sorumlusu kim olacak? Bunun hesabını kim verecek? Bunu çok merak ediyorum" diyen Epözdemir, "Bütün yetkili makamlara, valiliklere, emniyete, yargıya kadar en üst düzeye bilgi verdik. Biz bir an önce bu konuyla ilgili faillerin tespit edilmesini istiyoruz." dedi.

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORUZ"

Kendisine gönderilen tehdit mesajlarını okuyan avukat Epözdemir, "Ölümle tehdit ediliyoruz. Eşim ölümle tehdit ediliyor. Aile huzurumuz bozuluyor. Faillerden biri tespit ediliyor. Başsavcılık gerekeni yapıp sevk ediyor tutuklamaya ama sulh ceza hakimliği her ne hikmetse serbest bırakıyor. Çünkü avukatın değeri, önemi yok Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de hak arama mücadelesi veren avukatın güvencesi yok. Bunlar bizi korkutamaz. Biz sonuna kadar bu canilerin, bu faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadelemizi vereceğiz. Bu caniler emsal mahiyette cezalandırılacaklar. Adalet tecelli edecek. Maddi gerçek ortaya çıkacak. Kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.