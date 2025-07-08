Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı! Yaralılar var

Rize'de akşam saatlerinde iki araç çarpıştı. Yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Portakallık Mahallesi, Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. F. B. idaresindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile M.B.İ. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüs sürücüsü F.B., hafif ticari aracın sürücüsü M.B.İ. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan H.A.H. (19), minibüste yolcu olarak bulunan H.K. (47), B.T. (20), Y.Y. (19), H.K. (51), M.K. (51), H.Ç. (21) ve E.E. (24) olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOÖ ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.