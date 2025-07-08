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 | Onur Kaya

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı! Yaralılar var

Rize'de yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu sürücülerle birlikte 10 kişi yaralandı.

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Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı! Yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 01:14
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 01:14

'de akşam saatlerinde iki araç çarpıştı. Yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın karıştığı kazada yaralıların olduğu bildirildi.
Kaza saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Portakallık Mahallesi, Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. F. B. idaresindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ile M.B.İ. idaresindeki hafif çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı! Yaralılar var

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüs sürücüsü F.B., hafif ticari aracın sürücüsü M.B.İ. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan H.A.H. (19), minibüste yolcu olarak bulunan H.K. (47), B.T. (20), Y.Y. (19), H.K. (51), M.K. (51), H.Ç. (21) ve E.E. (24) olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı! Yaralılar var

sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı! Yaralılar var

YOÖ ULAŞIMA KAPANDI

Öte yandan nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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ETİKETLER
#kaza
#trafik kazası
#rize
#minibüs
#ticari araç
#yaralılar
#Yaşam
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