Minik kuzunun plaj keyfi: Bütün gözler ona çevrildi, ilgi odağı oldu

29 Haziran 2024 14:24 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 14:42

Sakarya Karasu'da yaşayan İsmail Çakmak isim vatandaş, iki ay önce minik bir kuzu sahiplendi. ‘İpek' ismini verdiği kuzuyu biran olsun yanından ayırmayan Çakmak, adeta çocuğu gibi ilgilendiği kuzusu ile bu kez ise Karasu Sahili'ne gitti.

TATİLCİLERİN BÜYÜK İLGİSİNİ ÇEKTİ

Sahibi ile sahili turlayan minik kuzu, tatilcilerin büyük ilgisini çekti. Vatandaşların severek, fotoğraflar çektiği kuzu adeta sahilin ilgi odağı oldu.

"ARTIK HALKLA BİRLİKTE SAHİLDE DOLAŞIP GEZER"

Kuzunun sürekli plaja gelmek istediğini belirten Çakmak, "Plaja gelmeyi çok istiyor. Burada gezmek, dolaşmak istiyor. Sezonda hep onunla birlikte plajdayım artık. Çocuklar daha çok sevmeye başladı. Artık halkla birlikte sahilde dolaşıp gezer” diyerek kuzusunun deniz kenarına olan ilgisini de dile getirdi.