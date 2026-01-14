Miraç Kandili mesajları resimli, dualı 2026! En duygusal, anlamlı, kısa ve uzun

İslam dünyasının en önemli günlerinden biri olan Miraç Kandili, 15 Ocak günü idrak edilecek. En anlamlı, kısa ve uzun Miraç Kandili mesajları ve sözleri haberimizde yer alıyor.

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ

Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul, gönlünüzü ferah eylesin.

Bu mübarek gecede edilen dualar kabul, kalpler huzurla dolsun. Miraç Kandiliniz hayırlı olsun.

Miraç gecesi vesilesiyle Allah kalbinizdeki yükleri alsın, umutlarınızı yeşertsin.

Rabbim bu gece hürmetine bizleri affedilen kullarından eylesin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Duaların semaya yükseldiği bu gecede gönlünüzden geçenler hayırla karşılık bulsun.

MİRAÇ KANDİLİ SÖZLERİ DUYGUSAL

Miraç Kandili, Allah’a yakınlaşmanın ve arınmanın gecesidir. Hayırlı kandiller.

Bu kutsal gecede edilen dualar kabul, niyetler hayırla sonuçlansın.

Miraç gecesi kalbinize huzur, evinize bereket getirsin.

Rabbim bu gece dualarımızı geri çevirmesin. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Gönülden edilen duaların karşılıksız kalmadığı bu gece hayırlara vesile olsun.

Miraç Kandili, affın ve rahmetin kapılarının ardına kadar açıldığı gecedir.

Rabbim bu gece bizi kendisine layık kul eylesin.

Dualarınız kabul, kandiliniz mübarek olsun.

Miraç gecesi, umutların yeniden yeşerdiği gecedir.