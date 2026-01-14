Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 Fuat İğci

Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler! Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, hangi ibadetler yapılır?

İslam alemi için birlik ve beraberliğin önemli olduğu günlerin başında gelen kandil günlerinde, müslümanlar ibadetlerine yoğunlaşıyor. Receb ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili’nde okunacak dualar, kılınacak namazların yanı sıra müslümanlar, oruç ibadetinin yapılıp yapılmadığını dini kaynaklardan takip ediyor. Mirac kelime anlamı olarak merdiven anlamına gelirken Resulullah efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. İsra suresinin ilk ayeti kerimesinde, Miraç bildirilmektedir. 2026 yılının ilk kandili olan Mirac Kandili perşembe günü idrak edilecek. Peki Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler hangileri? İşte, Mirac gecesinde yapılacak ibadetler…

14.01.2026
12:13
14.01.2026
12:13

’nde vakit namazlarında olduğu gibi müslümanlar aynı safta kılacak ve eller semaya açılacak. Hadis-i şerifte Miraç kandilinin önemi “ Bu gece, iyi amel eden için yüz yıllık mükâfat vardır.” ( İ. Gazali, Ebu Musa el-Medeni) şeklinde ifade edilmektedir. Mübarek geceler, İslam dinin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü teala kullarına acıdığı için bazı gecelere kıymet vermiş ve bu gecelerdeki ve tevbelerin kabul edeceğini bildirmiştir. Miraç gecesi de bu anlamlı günlerin başında gelmektedir. Miraç kandilinde tutulabilir ve çeşitli ibadetler yerine getirilebilir. Peki Miraç Kandili namazı var mı? Miraç Kandili’nde okunacak dualar neler? İşte, Miraç kandili ibadetleri…

MİRAÇ KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

Receb ayının 27. gecesi idrak edilecek Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak Perşembe gününe denk gelmektedir. Miraç kandilinde okunacak dualar, kılınacak namazlar, müslümanlar tarafından dini kaynaklar esas alınarak araştırılıyor.

Mirac, İsra suresinin ilk ilk âyet-i kerimesinde, Mirac bildirilmektedir. Mirac gecesini ibadetle gündüzünü de oruçla geçirmelidir.

Miraç kandiliyle ilgili iki hadis-i şerif şu şekildedir;

(Bu gece, iyi amel eden için yüz yıllık mükâfat vardır.) [İ. Gazali, Ebu Musa el-Medeni]

(Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.) [İ. Gazali, Ebu Musa el-Medeni]

Miraç kandilinde okunacak özel bir dua veya kılınacak ayrıca bir namaz bulunmamaktadır.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI VE NAMAZI VAR MI?

Dinimiz İslam’da yer alan bilgiye göre bu gece kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua, tevbe edip farz borçları ödenmeye çalışılmalıdır. Bütün bunları yapmak ise ilimle olur. İlmihal bilgileri en kıymetli ilimdir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Geceleyin bir müddet ilim ile meşgul olmak, bütün gece sabaha kadar etmekten daha kıymetlidir.) [Ebu Nuaym]

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:
Bir iş, ne kadar sıkıntı içinde olmuşsa, o kadar uzun ömürlü olur. Peygamber efendimiz, (En çok sıkıntıyı ben çektim) buyuruyor. O halde, hak olan dini de, kıyamete kadar sürecektir.

MİRAÇ KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Hadis’te yer alan bilgiye göre Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.) [İ.Gazali] Cuma günü tek olarak oruç tutmak, bazı alimlere göre mekruhtur. Cumartesi günü oruç tutmak ise bütün alimlere göre emkruh olduğu için bu mübarek gün cumaya raslatndığı zaman, orucun perşembe veya cumartesi ile birlikte tutmak iyi olur. Cumartesi gününe rastlarsa, Cuma ile cumartesi veya cumartesi ile Pazar günü beraber tutmak gerekir. Miraç Kandili bu yıl perşembe gününe denk geldiği için oruç tutulmasında bir sakınca yoktur.

