Misafir çocuk ev sahibi kadını öldürdü! Alkol ve uyuşturucu detayı

Çankaya ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yer alan bir apartman dairesinde Tuğçe D. (24), bir yakınının 15 yaşındaki kız kardeşini, Karsu Aygün (26) ile birlikte yaşadığı eve misafirliğe olarak getirdi.

Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen 15 yaşındaki kız çocuğu, gecenin ilerleyen saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı Aygün'e saldırdı. Yastıkla boğduğu Aygün'ü öldüren çocuk ve T.D. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Tuğçe D. ve çocuğu gözaltına aldı.

ÖNCE İTİRAF ETTİLER SONRA İFADE DEĞİŞTİRDİLER

Hayatını kaybeden Aygün'ün cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltına alınan zanlıların suçlarını ilk başta itiraf ettikleri, daha sonra alınan ifadelerinde ise suçlamaları reddederek Aygün'ün kendiliğinden vefat ettiğini ve hayata döndürmek için kalp masajı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, vefat eden genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

" SÜREKLİ KAVGA EDİYORLARDI"

Cinayetle ilgili konuşan komşulardan Yeşim Bulut, "Evde iki kız arkadaş yaşıyorlardı ve sürekli kavga ediyorlardı. O geceki kavgalarını da her zamanki halleri zannettik ve polise haber vermedik. Bazı kişiler uyuşturucu madde kullandığı için vefat ettiğini söyledi. Kimisi de boğularak öldürüldüğünü söyledi. O gece evde 3 kişi varmış. Cinayeti işlediği ileri sürülen kişi, misafir olarak gelmiş eve. 15 yaşındaymış. Cinayeti yastıkla işlediğini, uyuşturucu madde kullandıkları için bilinçlerinin yerinde olmadığını söylemiş. Zanlı, ertesi gün verdiği ifadesinde ise kadının kendiliğinden öldüğünü ve hayata döndürmek için kalp masajı yaptıklarını belirtmiş. Komşular o gün dışarıda iki erkek görmüş. Ölen kadını zorla eve götürmeye çalışıyorlarmış. Olay sabahı evdekiler kendilerini polise ihbar edince durum anlaşılmış. Daha sonra ev sahibi geldi. Evdeki eşyaları boşalttı. Polisler de incelemede bulundu" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Aygün'ün cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Genç kadın için Sincan Cimşit Mezarlığında öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazede Aygün'ün ailesi ve yakınları yer aldı. Genç kadının naaşı namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.