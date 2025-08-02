Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Misafir çocuk ev sahibi kadını öldürdü! Alkol ve uyuşturucu detayı

Ankara'da alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olan 15 yaşındaki çocuk, misafir olarak kaldığı evin sahibi kadını yastıkla boğarak öldürdü. Gözaltına alınan çocuk önce suçunu itiraf ederken sonra ifadesini değiştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 18:08

Çankaya ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yer alan bir apartman dairesinde Tuğçe D. (24), bir yakınının 15 yaşındaki kız kardeşini, Karsu Aygün (26) ile birlikte yaşadığı eve misafirliğe olarak getirdi.

ve madde etkisinde olduğu ileri sürülen 15 yaşındaki kız çocuğu, gecenin ilerleyen saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı Aygün'e saldırdı. Yastıkla boğduğu Aygün'ü öldüren çocuk ve T.D. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Tuğçe D. ve çocuğu gözaltına aldı.

Misafir çocuk ev sahibi kadını öldürdü! Alkol ve uyuşturucu detayı

ÖNCE İTİRAF ETTİLER SONRA İFADE DEĞİŞTİRDİLER

Hayatını kaybeden Aygün'ün cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltına alınan zanlıların suçlarını ilk başta itiraf ettikleri, daha sonra alınan ifadelerinde ise suçlamaları reddederek Aygün'ün kendiliğinden vefat ettiğini ve hayata döndürmek için kalp masajı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, vefat eden genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Misafir çocuk ev sahibi kadını öldürdü! Alkol ve uyuşturucu detayı

"SÜREKLİ KAVGA EDİYORLARDI"

Cinayetle ilgili konuşan komşulardan Yeşim Bulut, "Evde iki kız arkadaş yaşıyorlardı ve sürekli kavga ediyorlardı. O geceki kavgalarını da her zamanki halleri zannettik ve polise haber vermedik. Bazı kişiler uyuşturucu madde kullandığı için vefat ettiğini söyledi. Kimisi de boğularak öldürüldüğünü söyledi. O gece evde 3 kişi varmış. Cinayeti işlediği ileri sürülen kişi, misafir olarak gelmiş eve. 15 yaşındaymış. Cinayeti yastıkla işlediğini, uyuşturucu madde kullandıkları için bilinçlerinin yerinde olmadığını söylemiş. Zanlı, ertesi gün verdiği ifadesinde ise kadının kendiliğinden öldüğünü ve hayata döndürmek için kalp masajı yaptıklarını belirtmiş. Komşular o gün dışarıda iki erkek görmüş. Ölen kadını zorla eve götürmeye çalışıyorlarmış. Olay sabahı evdekiler kendilerini polise ihbar edince durum anlaşılmış. Daha sonra ev sahibi geldi. Evdeki eşyaları boşalttı. Polisler de incelemede bulundu" dedi.

Misafir çocuk ev sahibi kadını öldürdü! Alkol ve uyuşturucu detayı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Aygün'ün cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Genç kadın için Sincan Cimşit Mezarlığında öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazede Aygün'ün ailesi ve yakınları yer aldı. Genç kadının naaşı namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinem'in katilini özel harekat polisleri böyle yakaladı! Üzerinden neler çıktı neler
Sinem Topaloğlu'nu öldüren eski eş bakın nasıl yakalandı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinem'in katilini özel harekat polisleri böyle yakaladı! Üzerinden neler çıktı neler
Sinem Topaloğlu'nu öldüren eski eş bakın nasıl yakalandı!
ETİKETLER
#uyuşturucu
#cinayet
#alkol
#boğma
#Ankara
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.