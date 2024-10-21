MİT gözetiminde kazı yapılan Tarsus'taki gizemli ev satışa çıkarıldı! Fiyatı şaşırttı

21 Ekim 2024 15:29 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:58

Türkiye'de MİT gözetimindeki kazılarla gündeme gelen Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev satışa çıkarıldı. İnternetten fotoğraflarla verilen ilanda satış fiyatı şaşırttı. Bazı vatandaşlar ilanı pahalı buldu. İşte detaylar...

Arkeolojik kazı çalışmalarıyla Türkiye’nin gündemine gelen Mersin 82 Evler Mahallesi, 3106 Sokak'taki gizemli evle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Şaibeli bir kurşunun hedefi olan polis memurunun ölümüyle başlayan Tarsus’daki evdeki kazıda lahit sandığına, dini kitaplara hatta boyut kapısı gibi buluşlara ulaşıldığı iddia edilmişti. MİT ve Özel Harekât polislerinin gözetiminde 1 yıl boyunca 4 evin avlusunda 150 metrekarelik alan kazıldı. Gizemli kazı çalışmaları 3 Kasım 2017'de ani bir kararla bitirilmişti. Gizemli evin satışa çıkarıldığı aktarıldı.

MEŞHUR GİZEMLİ EV

Patronlar Dünyası'nın haberine göre evin bitişiğinde 2022 yılında yangın çıktığına dair haberler de basında yer almıştı. 2017 yılında Türkiye'nin gündemine oturan 'sır' kazıyla merak konusu olan iki katlı evde de küçük çaplı hasar oluşurken, dumandan etkilendikleri belirlenen E.A. ve kızı M.A. hastaneye kaldırılmıştı.

Daha sonra bu evi sahibi Tunahan Tiryaki, ilan sitesine koyup, “Tarsus meşhur gizemli kırmızı ev 209 m2" başlığıyla satılığa çıkarmıştı. Ancak 'gizemli ev', sahibinin istediği fiyata kimse vermeyince satılamamıştı. Kahramanmaraş merkezli depremin araya girmesiyle satıştan vazgeçen ev sahibi, aynı ilanı bu yıl bir kez daha verdi.

TARSUS'DAKİ EV SATIŞA ÇIKARILDI

“Tarsus Meşhur Gizemli Kirmizi ev 209 mt2” başlığıyla verilen, ev ve arsaya ait 11 fotoğrafın yer aldığı ilanda, Tunahan Tiryaki’nin evle ilgili şu sözleri yer aldı:

Ciddi olanlar arayabilir. Pazarlık yoktur. Bilgi için internetten araştırma yapabilirsiniz. Saygılarımla.. Cephesi Tarsu Avm Karşısı. Hilton Otel Karşısı (yapım aşamasında) Arsa olarak satılıktır.

Ev sahibi Tunahan Tiryaki, geçen yıl verdiği ilanla aynı fiyatla ilan vermesinin sebebi olarak depremi gösterdi ve o dönem satmak istemediği için satılmadığını belirtti.

“Giden gelen oldu, talipler vardı ancak satmak istemedim. Zaten yabancıya satışını düşünmüyordum. İstediğimiz para verilmedi geçen sene. Fiyatının pahalı olduğu söylendi. Oysa gelişmekte olan bir bölge ve ayrıca tam 210 metrekare” diyen Tiryaki, evi bu nedenle aynı fiyattan satılığa çıkardığını aktardı.

GİZEM DEVAM EDİYOR MU?

Evin gizeminin devam edip etmediğiyle ilgili de konuşan Tiryaki, “Bana mesaj atanlar da oluyor, ‘Hiçbir bilgim yok’ diyorum, söylüyorum. Hatta burada YouTuber’ları da ağırladım. İnsanlara, ‘Tapu burada, arsa burada, bedeli neyse verin alın’ diyorum" ifadelerini kullandı.