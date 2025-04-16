Mobilya atölyesinde feci olay! Yaptığı hata 3 parmağına mal oldu

İstanbul
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin 3 parmağı koptu.
Mahmudiye Mahallesi 15. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde saat 11.00 sıralarında işçi Murat U.(52), ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini makineye kaptırdı.
Orta, yüzük ve serçe parmağı kopan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, parmakları dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.