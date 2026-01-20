Motor yasağı kalktı mı? İstanbul Valiliği kurye yasağını duyurdu

Kategoriler
İstanbul
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası motosiklet kullanımına yasak geldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kurye yasağı saat kaçta bitecek belli oldu.
Kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışları yasaklanan ağır tonajlı araçların dün saat 16.00'da, kuryelerin ise bugün saat 10.00 itibarıyla yeniden trafiğe çıkabileceğini duyurdu. Buna göre motor ile trafiğe çıkma yasağı sona erdi.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kuryeler 20 Ocak günü 10.00 itibarıyla trafiğe çıkabiliyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışının sona ermesinin üzerine olumsuz hava durumu da etkisini kaybetti.