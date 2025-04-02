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 | Bengül Arıca

Motosiklet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! 18 yaşındaki genç dolandırıcıların tuzağına düştü

Dolandırıcıların hedefinde bu kez Manisa'da yaşayan 18 yaşındaki genç vardı. Motosiklet almak isteyen Mahmut Turgut isimli genç sosyal medyada dolaşırken uygun fiyatlı bir motosiklete denk geldi. Firmayla hemen iletişime geçen genç dolandırıcıların tuzağına düştü. Başından geçenleri anlatan 18 yaşındaki Turgut hem 25 bin lirasından hem de hayallerinden oldu.

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Motosiklet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! 18 yaşındaki genç dolandırıcıların tuzağına düştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 10:59

Her gün yeni yöntemlerle karşımıza çıkan dolandırıcılar vatandaşları tuzağa düşürmeye devam ediyor. Sahtekarların son hedefi de 18 yaşındaki bir genç oldu. Manisa'da yaşayan 18 yaşındaki Mahmut Turgut hayalini kurduğu motosiklete kavuşabilmek için bir yandan üniversite okurken bir yandan da ramazan ayında işe girerek çalışmaya başladı. Motosiklet için para biriktiren Turgut, İnternette gezerken piyasa değeri 75 bin ila 85 bin TL arasında değişen motosikleti sezon sonu kampanyası olarak bir sosyal medya hesabında 55 bin TL'ye bulunca hemen firmayla temasa geçti.

25 BİN TL İBANA YOLLADI

Samsun Tekkeköy'de bir firma olduklarını söyleyen dolandırıcılar firma yetkilisi ellerindeki motorların kampanya nedeniyle düşük fiyata satıldığını ve ücretsiz olarak gönderileceğini belirterek gençten 25 bin TL'si nakit, 30 bini de motosiklet tesliminde kredi kartından alınacağını söyledi. 25 bin TL'yi şahsın verdiği İBAN hesabına yatıran Turgut, kendisini arayan kargocunun 9 bin 770 TL para istemesi üzerine durumdan şüphelenerek yaptığı araştırmada dolandırıldığını anladı. Google haritalarda yer işaretinde de bulunan firmanın yerinde derme çatma bir bina olduğu görülürken çevredeki iş yerleri de böyle bir firma olmadığını belirterek, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.


NASIL DOLANDIRILDIĞINI ANLATTI

Başına gelenleri anlatan Mahmut Turgut, "Motor alacaktım İnternette uygun fiyatta motor gördüm. Sonrasında onlarla iletişime geçtim. Bir baktım dolandırıldım. Adam bende 25 bin TL nakit para istedi. Beni kendisine güvendirdi, bana faturasını attı ben de parayı 25 bin TL'yi attım verdiği İBAN hesabına. Sonrasında beni başka bir numara aradı. Kargonun teslim edilebilmesi içi 9 bin 770 TL daha para istedi. Hemen abimi aradım abim de böyle bir şey olamayacağını ve dolandırıldığımı söyledi bana. O zaman zaten dolandırılmıştık çoktan. Sonrasında hemen bankayı arayarak iade talebi oluşturdum. Karakola giderek suç duyurusunda bulundum. Avukatlarla görüştüm. Sesimi duyurmak istedim. Ben aldandım başkaları aldanmasın istedim. Sayfanın kapatılmasını ve adamların yakalanmasını istiyorum. 25 bin TL zararım var" dedi.

"HAYALLERİMİ ÇALDI"

Bir yandan okuyup bir yandan da çalışarak bu parayı biriktirdiğini kaydeden Turgut, "Bir yandan okuyorum bir yandan çalışıyorum. Benim için 25 bin TL çok büyük para. Ramazan ayı boyunca çalıştım ve para biriktirdim. Bir yandan hayat, bir yandan okul derken benim için çok büyük bir para. Benim hayallerimi de çaldı. Bir ay boyunca motorun hayaliyle yattım kalktım. Arife günü bayram üstü dolandırıldım. Arkadaşlarım gezerken ben paramın peşinden koşuyorum. Benim için kötü oldu. Polise gittim dekontu gösterdim, adamın attığı faturayı gösterdim, kargocunun bana motorun teslimi için attığı belgeleri verdim. Konuşmalarımızı, ses kayıtlarını polise teslim ettim. İfademi verdim. İBAN sahibi başka birisi, İBAN sahibinden, firma adına benle konuşan adamdan ve kargocu hakkında şikayetçi oldum. Polise şikayetçi olduktan sonra sabah akşam arıyorum adamları. Kargocu telefonu açıyor ama konuşmuyor veya dalga geçiyor benimle. Allah büyüktür. Helal para çünkü paranın geri geleceğine inanıyorum. Davacı olduk, sesimizi duyan birisi olursa işler daha da çabuk ilerler. Ben aldandım, başkası aldanmasın bu tip ilanlara" şeklinde konuştu. Sosyal medya hesabı üzerinde bulunan firmanın kullandığı fotoğrafların da başka sayfalardan alıntı olduğu ve diğer firmaların da sayfa hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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ETİKETLER
#dolandırıcılık
#Manisa
#şehzadeler
#motosikletli saldırı
#Sosyal Medya Dolandırıcılığı
#Internet Dolandırıcılığı
#Yaşam
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