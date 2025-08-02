Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kızın organları 3 hastaya umut oldu

Ayancık’ın Cevizli Mahallesi’nde, 22 Temmuz Salı gecesi yaşanan motosiklet kazası yürekleri burktu. Ö.Ö. yönetimindeki motosiklet, bir otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki genç kız, ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda 10 gün yaşam savaşı veren genç kız, ne yazık ki kurtarılamadı ve beyin ölümü gerçekleşti.

GENÇ KIZIN ORGANLARI DİĞER HASTALARA UMUT OLDU

Ailenin onayı üzerine hastanenin Organ Nakli Birimi devreye girdi. Ö.Ö.’nün iki böbreği ve karaciğeri, Doç. Dr. Kağan Karabulut’un koordinasyonunda başarıyla alındı. Karaciğer Malatya’ya, böbrekler ise Trabzon’a gönderilerek 3 hastaya yeni bir yaşam umudu oldu. Operasyon, ailenin acısına rağmen başka hayatları kurtarma tesellisi sundu.

DOKTORUN ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Ameliyatı koordine eden Doç. Dr. Kağan Karabulut, duygularını şöyle ifade etti: “Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organlarını Türkiye’nin çeşitli yerlerine göndereceğiz. Organ nakli önemli bir konudur. İnsanlardan organlarını bağışlamasını istiyoruz. Yılda Türkiye’de ortalama 2 bin ile 3 bin kişi arasında organ bekliyor. Bu insanların yaşaması için tek şansları organ nakildir.” diyerek organ bağışının önemine dikkat çekti.