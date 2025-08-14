Motosiklet polis aracıyla çarpıştı: 2 ağır yaralı

Iğdır'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin polis aracı ile çarpışması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında Taner Sayan ile Sadık Kızılkaya adlı şahısların bulunduğu motosiklet seyir halindeki polis aracı ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle polis aracının ön camı kırıldı.

Kazada ağır yaralanan Sayan ve Kızılkaya, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.