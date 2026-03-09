MSB 2026 teknik sınıf uzman erbaş alımı şartları neler başvuru nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri adına yürütülecek 2026/2 dönem teknik sınıf uzman erbaş temin sürecinin başladığını bildirdi. TSK bünyesinde görev almak isteyen adaylar başvurularını, MSB Personel Temin Sistemi aracılığıyla e-Devlet üzerinden çevrim içi şekilde yapabilecek. Müracaat işlemleri 16 Mart 2026 saat 17.30’a dek tamamlanabilecek. Başvuruların geçerli kabul edilebilmesi için adayların 250 TL tutarındaki sınav ücretini aynı gün saat 23.30’a kadar yatırması gerekiyor.

MSB TEKNİK SINIF UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Teknik sınıf uzman erbaş teminine başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları şart koşuluyor. Bunun yanı sıra adayların 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor. Bu doğrultuda 1 Ocak 1999 ve sonrasında dünyaya gelenler başvuru yapabilecek. Müracaat için adayların askerlik görevini tamamlamış ya da hâlen yapıyor olmaları da isteniyor. Askerlik hizmetini bitiren adaylar açısından terhis tarihinin 25 Şubat 2021 ve sonrasında gerçekleşmiş olması şartı aranıyor. Uzman erbaş temin sürecinde adaylar fiziki yeterlilik sınavı, sözlü mülakat ve uygulamalı mesleki değerlendirme aşamalarından geçirilecek. Bu etaplarda başarılı olan adayların ayrıca güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması gerekiyor. Boy ve kilo kriteri de başvuru koşulları arasında bulunuyor. Buna göre adayların en az 164 cm, en fazla 210 cm boy uzunluğuna sahip olması ve belirlenen boy-kilo oranlarına uygunluk göstermesi gerekiyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adaylar müracaat işlemlerini yalnızca https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet girişi yaparak tamamlayabilecek. Başvuru sürecinde sistemde yer alan “başvuru sihirbazı” aracılığıyla kişisel bilgiler, eğitim durumu ve askerlik bilgileri eksiksiz biçimde doldurulmalı. Tercih aşamasında adaylar kuvvet, sınıf ya da branş seçeneklerinden sadece birini işaretleyebilecek. Başvuru tamamlandıktan sonra gerekli belgelerin sisteme yüklenmesi ve ödeme işleminin VakıfBank internet bankacılığı, mobil uygulama veya ATM kanalıyla yapılması zorunlu tutuluyor. MSB, başvuru esnasında yalnızca kılavuzda belirtilen evrakların talep edildiğini hatırlatarak, sınav merkezleri çevresinde satılan ek belge ya da materyallere itibar edilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

MSB TEKNİK SINIF UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylara ilişkin tüm duyurular MSB Personel Temin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Kurum tarafından ayrıca posta aracılığıyla herhangi bir tebligat gönderilmeyecek. Süreç boyunca adayların ilanları düzenli şekilde takip etmesi gerektiği vurgulanırken, gerekli görülmesi halinde bilgilendirmenin telefon araması ya da SMS yoluyla yapılabileceği ifade edildi.