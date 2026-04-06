MSB İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru ekranı! MSB sürekli işçi başvuru ne zaman?

2026 yılı Milli Savunma Bakanlığı daimi işçi alım süreci resmen başladı. Yayımlanan duyuruya göre, 87 engelli ile 91 TMSY adayın istihdam sağlanacağı alım kapsamında başvurular İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adaylar, müracaat tarihleri ve koşullara dair ayrıntıları inceliyor.

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 19:47

Kamuya işçi temini çerçevesinde dikkat çekici bir duyuru yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere toplamda 178 daimi işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvuru işlemlerinin üzerinden yürütülecek olması, adayların ilgisini başvuru sistemine yöneltti.

MSB SÜREKLİ İŞÇİ TEMİNİ BAŞVURU TARİHLERİ 2026

Millî Savunma Bakanlığında görevlendirilmek üzere 87 Engelli ile 91 Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMSY) statüsünde daimi işçi temin edilecektir. Müracaatlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 06-10 Nisan 2026 tarihleri arasında kabul edilecektir. Başvuru koşulları, kontenjan dağılımı ve ilan metnine aşağıda bulunan "Duyuruya Eklenen Dosyalar" kısmından erişim sağlayabilirsiniz.

GENEL ŞARTLAR

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Son müracaat tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış bulunmak.
  • Affa uğramış olsa dahi Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine yönelik suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak.
  • Devletin milli güvenliğine karşı faaliyet yürüttüğüne karar verilen yapı, oluşum veya gruplar ya da terör örgütleriyle üyelik, mensubiyet, iltisak yahut irtibat içinde olmamak.
  • Terör örgütleriyle eylem birliği yapmamış, bu örgütlere destek vermemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu yapıları desteklemek amacıyla kullanmamış veya kullandırmamış, söz konusu örgütlerin propagandasını gerçekleştirmemiş olmak.
  • Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.
  • Askerlik ile ilişiği bulunmamak (Yapmış olmak, tecilli ya da muaf olmak.).
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  • Başvurunun son günü itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun bulunmak ya da son başvuru tarihi itibarıyla ilanda yer alan mesleki yeterlilik/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilmiş diğer özel şartları taşımak.
  • İşe yönlendirmede öncelik hakkı bulunan adaylardan, ilgili Yönetmelik'in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösteren belgeye sahip olmak.
  • Öncelik hakkı bulunanlardan, çağrıldıkları halde mücbir nedenler dışında müracaat etmeyen, başvurduğu halde sınava iştirak etmeyen, işi kabul etmeyen ya da kamuda daimi işçi statüsünde göreve başlayanların öncelik hakkı sona erecektir.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı çerçevesinde görevinden ya da mesleğinden çıkarılanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede yer alan yalnızca bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek dalına) başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla ilana müracaat edenler ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden karşılanan bir iş yerinde çalışmakta olup başvuru yapan işçilerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
  • Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla MERNİS’te kayıtlı ikamet adresleri ile iletişim bilgilerinin güncel olması zorunludur. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu neticelenmesi ve başvuru yaptığı meslek dalında çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmadığını gösterir sağlık kurulu raporu talep edilecektir.
  • Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde başvuru gerçekleştirecek adaylar için; Mülga 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, Mülga 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ya da 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmeti sırasında 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21’inci maddesinde belirtilen terör olaylarının neden ve etkisiyle malul sayılmayacak biçimde yaralananlardan; sağlık raporu ile terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısını ibraz ederek durumlarını belgelendirmeleri istenmektedir.
  • Engelli statüsünde müracaat edecek adaylar için; doğuştan ya da sonradan herhangi bir sebeple bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal veya sosyal yetilerini çeşitli oranlarda kaybetmesi nedeniyle toplumsal hayata uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlük yaşayan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ile destek hizmetlerine gereksinim duyan kişilerin, tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelemiş olmaları şarttır.
