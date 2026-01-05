MSÜ başvuru ekranı! 2026 MSÜ başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, şartları neler?

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak sorusu 2026 başvurularının başlamasının ardından gündeme geldi. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 MSÜ başvuruları bugün (5 Ocak 2026 Pazartesi) başladı. Yapılan duyuruya göre başvurular 29 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Geç başvuru tarihi ise 3 Şubat 2026 olarak duyuruldu. Başvuruların başlamasıyla birlikte binlerce aday MSÜ başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, şartları neler sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR 2026?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 MSÜ sınavının başvurularını adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM'nin resmi mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecekler. Başvurular 29 Ocak 2026 saat 23.59'a kadar yapılabilecek. ÖSYM tarafından konuyla ilgili yapılan duyuruda "2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ), 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir." ifadeleri yer aldı.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2026?

ÖSYM tarafından yayımlanan "2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) ve Askeri Öğrenci Temini Kılavuzu"nda yer alan bilgilere göre 2026 MSÜ sınavı başvuru ücreti 700 TL olarak belirlendi. Başvuru ücretini yatırmayan adayların ise başvurularının geçersiz sayılacağı belirtildi. Başvuru ücretlerinin en geç 30 Ocak 2026 tarihinde yatırılması gerekiyor. Geç başvuru tarihinde başvuru işlemlerini gerçekleştirecek adaylardan ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak alınacak.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2026?

2026 MSÜ sınavı açıklanan bilgilere göre 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Adayların sınav yerleri ÖSYM tarafından başvuru işlemlerinin sona ermesi ve sınav tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte duyurulacak.

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

2026-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2026-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2026-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2026-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.