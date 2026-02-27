MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak içeri en son saat kaçta alınıyor?

ÖSYM’nin hafta sonu sınav takvimi netleşti. Milyonlarca öğrenci ve memur adayının katıldığı merkezi sınavlar, 28 Şubat - 1 Mart 2026 hafta sonunda da tüm temposuyla sürüyor. ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre, bu hafta sonunun en önemli gündem başlığı kuşkusuz Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) olacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf yer almayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 07.00-10.00 arasında hizmet verecek. Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesi, ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinde 19 Şubat'tan itibaren erişime sunuldu.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Bu hafta sonu ÖSYM tarafından MSÜ 2026 yapılacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ), 1 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15’te başlayacak. 645 bin 406 adayın başvuru yaptığı 2026-MSÜ, 81 ilde 133 sınav merkezinde organize edilecek. MSÜ’ye katılacak adayların Harp Okulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için; 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1'inci Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne ve 2026-YKS’nin 2'nci Oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girmeleri gerekiyor. MSÜ’ye katılacak adayların Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için; 2026 yılı YKS'nin 1'inci Oturumu olan TYT'ye katılmaları gerekiyor. Sınav sonuçları 26 Mart’ta ilan edilecek.

MSÜ SINAV GİRİŞİ KAÇTA KAPANACAK?

Sınavda adaylara ortaöğretim seviyesinde Türkçe (40 soru), sosyal bilimler (20 soru), temel matematik (40 soru) ve fen bilimleri (20 soru) testlerinden oluşan 120 soru yöneltilecek. Adaylara 165 dakika yanıt süresi verilecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecek. Sınav saat 13.00’te tamamlanacak.