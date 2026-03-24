MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ tavan ve taban puanları

2 Mart tarihinde yapılan MSÜ sınavının sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından erişime sunuldu. Sonuçlarını görüntüleyen adaylar, Hava-Deniz-Kara Harp Okulu MSÜ taban ve tavan puanlarını araştırmaya yöneldi. Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerine göre öğrenci kabul eden Harp Okullarının en düşük ve en yüksek puanları, MSÜ sınavına giren adayların yakın takibine girdi.

MSÜ tercih takvimi, sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte merak edilen başlıklar arasında yer aldı. 1 Mart Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından erişime açıldı. Öğrenciler, Hava Harp Okulu ve meslek yüksekokullarına yerleşebilmek amacıyla MSÜ tercih takvimine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. MSÜ’de öğrenim görmek isteyen adaylar, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerinden elde ettikleri sonuçlara göre tercih yapacak.

MSÜ 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN, TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Millî Savunma Üniversitesi tercih takvimi henüz açıklanmadı. Ayrıca MSÜ tercih kılavuzu da yayımlanmış değil. Sınav sonuçları 24 Mart Salı günü sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınavdan elde ettikleri puanları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri aracılığıyla görüntüleyebilecek. MSÜ tercih tarihleri ve işlemlerine dair resmi bir duyuru yapıldığında ayrıntılara haberimizde yer verilecektir.

MSÜ 2025 TABAN PUANLARI

  • Hava Harp Okulu 340,29930 363,38460
  • Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik) 287,91733 355,60884
  • Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık) 288,10294 362,43486
  • Kara Harp Okulu (Sözel) 325,52641
  • Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO 252,16987 327,91907
  • Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
  • Bando MYO (İlk tercihi Bando olan) 115,98379 302,0242
  • Bando MYO (Tercihleri arasında Bando bulunan) 222,68338
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) katılım sağlayan ve puanı hesaplanan adayların, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. Tercih süresi içinde adaylar tercihlerini yapabilecek ve tercihlerinde değişiklik ya da güncelleme gerçekleştirebilecek; ancak süre sona erdikten sonra herhangi bir değişiklik veya güncelleme yapılamayacaktır (Belirlenen süre içerisinde internet sitesi aracılığıyla tercihini yapmayan adaylar 2’nci Seçim Aşamalarına davet edilmeyecektir.).

