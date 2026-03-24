MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ tavan ve taban puanları

MSÜ tercih takvimi, sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte merak edilen başlıklar arasında yer aldı. 1 Mart Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından erişime açıldı. Öğrenciler, Hava Harp Okulu ve meslek yüksekokullarına yerleşebilmek amacıyla MSÜ tercih takvimine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. MSÜ’de öğrenim görmek isteyen adaylar, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerinden elde ettikleri sonuçlara göre tercih yapacak.

MSÜ 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN, TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Millî Savunma Üniversitesi tercih takvimi henüz açıklanmadı. Ayrıca MSÜ tercih kılavuzu da yayımlanmış değil. Sınav sonuçları 24 Mart Salı günü sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınavdan elde ettikleri puanları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri aracılığıyla görüntüleyebilecek. MSÜ tercih tarihleri ve işlemlerine dair resmi bir duyuru yapıldığında ayrıntılara haberimizde yer verilecektir.

MSÜ 2025 TABAN PUANLARI

Hava Harp Okulu 340,29930 363,38460

Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik) 287,91733 355,60884

Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık) 288,10294 362,43486

Kara Harp Okulu (Sözel) 325,52641

Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO 252,16987 327,91907

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu

Bando MYO (İlk tercihi Bando olan) 115,98379 302,0242

Bando MYO (Tercihleri arasında Bando bulunan) 222,68338

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) katılım sağlayan ve puanı hesaplanan adayların, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. Tercih süresi içinde adaylar tercihlerini yapabilecek ve tercihlerinde değişiklik ya da güncelleme gerçekleştirebilecek; ancak süre sona erdikten sonra herhangi bir değişiklik veya güncelleme yapılamayacaktır (Belirlenen süre içerisinde internet sitesi aracılığıyla tercihini yapmayan adaylar 2’nci Seçim Aşamalarına davet edilmeyecektir.).