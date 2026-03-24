MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? MSÜ tavan ve taban puanları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
MSÜ tercih takvimi, sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte merak edilen başlıklar arasında yer aldı. 1 Mart Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından erişime açıldı. Öğrenciler, Hava Harp Okulu ve meslek yüksekokullarına yerleşebilmek amacıyla MSÜ tercih takvimine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. MSÜ’de öğrenim görmek isteyen adaylar, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türlerinden elde ettikleri sonuçlara göre tercih yapacak.
Millî Savunma Üniversitesi tercih takvimi henüz açıklanmadı. Ayrıca MSÜ tercih kılavuzu da yayımlanmış değil. Sınav sonuçları 24 Mart Salı günü sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınavdan elde ettikleri puanları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri aracılığıyla görüntüleyebilecek. MSÜ tercih tarihleri ve işlemlerine dair resmi bir duyuru yapıldığında ayrıntılara haberimizde yer verilecektir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) katılım sağlayan ve puanı hesaplanan adayların, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. Tercih süresi içinde adaylar tercihlerini yapabilecek ve tercihlerinde değişiklik ya da güncelleme gerçekleştirebilecek; ancak süre sona erdikten sonra herhangi bir değişiklik veya güncelleme yapılamayacaktır (Belirlenen süre içerisinde internet sitesi aracılığıyla tercihini yapmayan adaylar 2’nci Seçim Aşamalarına davet edilmeyecektir.).