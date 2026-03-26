MSÜ tercih son gün ne zaman? MSB tercih ekranı ve taban puanlar

2026 yılına ilişkin Millî Savunma Üniversitesi süreci adayların gündemindeki yerini koruyor. 1 Mart 2026’da yapılan 2026-MSÜ sınavının sonuçları 24 Mart itibarıyla duyurulurken, puanlarını öğrenen adaylar şimdi tercih safhasına yoğunlaştı. MSÜ tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağına yönelik araştırmalar da ivme kazandı.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adayların Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 25 Mart-24 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlamaları gerekiyor (24 Nisan günü saat 23.59’a kadar). Belirlenen süre zarfında tercihini gerçekleştirmeyen adaylar 2’nci Seçim Aşamalarına davet edilmeyecek. Adaylar, MSÜ tercih başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

TABAN TAVAN PUANLARI

2026 yılına ilişkin kesinleşmiş taban ve tavan puanlar, ancak yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra netlik kazanacaktır. Bu nedenle tercih listenizi oluştururken 2025 yılı MSÜ taban puanlarını referans olarak dikkate almanız büyük önem taşımaktadır: