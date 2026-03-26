MSÜ tercih son gün ne zaman? MSB tercih ekranı ve taban puanlar

2026-MSÜ adayları açısından en kritik evre olan tercih dönemi resmen gündemin ilk sıralarına yerleşti. 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu da adayların erişimine sunuldu. Peki, MSÜ tercih işlemleri hangi tarihte ve nasıl gerçekleştirilecek?

MSÜ tercih son gün ne zaman? MSB tercih ekranı ve taban puanlar
2026 yılına ilişkin Millî Savunma Üniversitesi süreci adayların gündemindeki yerini koruyor. 1 Mart 2026’da yapılan 2026-MSÜ sınavının sonuçları 24 Mart itibarıyla duyurulurken, puanlarını öğrenen adaylar şimdi tercih safhasına yoğunlaştı. MSÜ tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağına yönelik araştırmalar da ivme kazandı.

MSÜ tercih son gün ne zaman? MSB tercih ekranı ve taban puanlar

2026 Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, 25 Mart - 24 Nisan 2026 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden tercih başvurularını yapabilecek.
2026-MSÜ sınav sonuçları 24 Mart itibarıyla duyuruldu.
MSÜ tercihleri 25 Mart - 24 Nisan 2026 tarihleri arasında (24 Nisan saat 23.59'a kadar) yapılabilecek.
Tercih başvuruları https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
Belirlenen süre zarfında tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına davet edilmeyecek.
Kesinleşmiş taban ve tavan puanlar yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra netlik kazanacak, adayların 2025 yılı MSÜ taban puanlarını referans alması öneriliyor.
MSÜ tercih son gün ne zaman? MSB tercih ekranı ve taban puanlar

MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adayların Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 25 Mart-24 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlamaları gerekiyor (24 Nisan günü saat 23.59’a kadar). Belirlenen süre zarfında tercihini gerçekleştirmeyen adaylar 2’nci Seçim Aşamalarına davet edilmeyecek. Adaylar, MSÜ tercih başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

MSÜ tercih son gün ne zaman? MSB tercih ekranı ve taban puanlar

TABAN TAVAN PUANLARI

2026 yılına ilişkin kesinleşmiş taban ve tavan puanlar, ancak yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra netlik kazanacaktır. Bu nedenle tercih listenizi oluştururken 2025 yılı MSÜ taban puanlarını referans olarak dikkate almanız büyük önem taşımaktadır:

  • Hava Harp Okulu Sayısal (SAY) 340,299 363,384
  • Deniz / Kara Harp Okulu Sayısal (SAY) 287,917 355,608
  • Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (EA) 288,102 362,434
  • Astsubay MYO Genel Puan 252,169 327,919
