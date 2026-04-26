MSÜ tercih sonuçları nereden sorgulanır ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2026-MSÜ) sonrasında başlayan tercih süreci sona erdi. 25 Mart tarihinde başlayıp adayların Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için seçimlerini ilettiği dönem, 24 Nisan 2026 saat 23:59 itibarıyla resmen tamamlandı. Tercih işlemlerini bitiren adaylar, bir sonraki aşama olan 2. seçim etaplarına katılabilmek adına sonuçların duyurulmasını bekliyor.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından sonuçların duyurulacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yılların takvimleri incelendiğinde, sonuçların ilan süresine dair güçlü tahminler ortaya çıkıyor.
Geçen yıl tercihlerin sona ermesinden yaklaşık iki ay sonra sonuçların açıklandığı dikkate alındığında, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının son haftasında kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.
Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçlar açıklandığında adaylara herhangi bir posta aracılığıyla bilgilendirme yapılmayacak; bu nedenle resmi internet sitesinin düzenli biçimde takip edilmesi büyük önem arz ediyor.
Tercih sonuçlarına göre baraj puanını aşarak mülakatlara davet edilen adaylar, Ankara’da yer alan Kara Harp Okulu yerleşkesinde yapılacak ikinci aşama sınavlarına katılım sağlayacak. Bu aşamada adaylar şu değerlendirmelerden geçirilecek: