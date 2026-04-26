Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2026-MSÜ) sonrasında başlayan tercih süreci sona erdi. 25 Mart tarihinde başlayıp adayların Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için seçimlerini ilettiği dönem, 24 Nisan 2026 saat 23:59 itibarıyla resmen tamamlandı. Tercih işlemlerini bitiren adaylar, bir sonraki aşama olan 2. seçim etaplarına katılabilmek adına sonuçların duyurulmasını bekliyor.

HABERİN ÖZETİ MSÜ tercih sonuçları nereden sorgulanır ne zaman açıklanacak? 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sonrası tercih süreci sona erdi ve adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Tercih süreci 25 Mart'ta başlayıp 24 Nisan 2026 saat 23:59'da tamamlandı. MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı. Önceki yıllara bakıldığında, sonuçların Haziran ayının son haftasında duyurulması öngörülüyor. Sonuçlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi personeltemin.msb.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. Tercih sonuçlarına göre mülakatlara davet edilen adaylar, Kara Harp Okulu yerleşkesinde ikinci aşama sınavlarına (Psikomotor Testi, Fiziksel Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat, Sağlık Kontrolü) katılacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sonuçların duyurulacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yılların takvimleri incelendiğinde, sonuçların ilan süresine dair güçlü tahminler ortaya çıkıyor.

Geçen yıl tercihlerin sona ermesinden yaklaşık iki ay sonra sonuçların açıklandığı dikkate alındığında, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının son haftasında kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçlar açıklandığında adaylara herhangi bir posta aracılığıyla bilgilendirme yapılmayacak; bu nedenle resmi internet sitesinin düzenli biçimde takip edilmesi büyük önem arz ediyor.

Tercih sonuçlarına göre baraj puanını aşarak mülakatlara davet edilen adaylar, Ankara’da yer alan Kara Harp Okulu yerleşkesinde yapılacak ikinci aşama sınavlarına katılım sağlayacak. Bu aşamada adaylar şu değerlendirmelerden geçirilecek: