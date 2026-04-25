2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih döneminde sona yaklaşılırken, askeri okul hedefleyen binlerce aday için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tercih işlemlerini henüz bitirmemiş olan öğrenciler ile sonuçların ilan edileceği tarihi bekleyen adaylar, sürecin takvimine dair kesin bilgiye ulaşmak istiyor.

HABERİN ÖZETİ MSÜ tercihleri bitti mi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23:59 itibarıyla sona ermiştir. 2026 MSÜ tercih işlemleri 25 Mart-24 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden tamamlanmıştır. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmemiştir. Önceki yıllara göre 2026 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayı içinde duyurulması öngörülmektedir.

MSÜ SON TERCİH SÜRESİ BİTTİ Mİ?

2026 MSÜ sınavına katılan adayların, MSÜ’ye bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına yönelik tercih işlemleri 25 Mart-24 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecektir.

Tercih işlemleri BUGÜN 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23:59 itibarıyla sona erdi.

Adaylar, MSÜ tercih başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden tamamladı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Ancak önceki yıllar incelendiğinde; Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 21 Nisan’da tamamlanmıştı. Sonuçlar ise 24 Haziran 2025 tarihinde ilan edilmişti.

2026 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayı içinde duyurulması öngörülüyor.