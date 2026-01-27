Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MTV ilk taksit ödemesi son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 birinci taksit ödemelerinde süre kısalıyor. Araç sahipleri ilk taksit için son tarih yaklaşırken, MTV nasıl ödenir, hangi kanallardan yapılır, internetten ödeme güvenilir mi sorularına yanıt ararken, e-Devlet ve GİB üzerinden yapılabilecek işlemler de yeniden gündemde.

MTV ilk taksit ödemesi son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 20:16

Türkiye’de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde 2026 yılı birinci taksit dönemi başlamış durumda.

Trafik siciline kayıtlı motorlu taşıt sahipleri, araçları adlarına kayıtlı olduğu sürece her yıl iki kez MTV ödemekle sorumlu.

MTV’nin ilk taksit döneminin başlamasıyla birlikte, özellikle bankaların sunduğu taksit kampanyaları ve ödeme yöntemleri araç sahiplerinin ilgi odağına girdi.

MTV ilk taksit ödemesi son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır?

2026 yılında MTV tutarları, aracın motor silindir hacmi ve yaş grubuna göre farklılık gösteriyor.

Buna göre 1–3 yaş aralığındaki otomobillerde MTV, motor hacmine göre 5 bin 750 TL ile 274 bin TL arasında değişim gösterecek.

En yaygın ödeme aralığının ise motor silindir hacmi 1.3–1.6 litre arasında değişen binek otomobiller için 12 bin 28 TL düzeyinde olacağı belirtildi.

MTV ilk taksit ödemesi son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV İLK TAKSİT ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN?

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödemeleri 2 Ocak tarihinde başladı.

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sahipleri, MTV ödemelerini e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ya da mobil bankacılık üzerinden tamamlayabiliyor.

İlk taksit için son ödeme tarihi ise 2 Şubat 2026 Pazartesi olarak belirlenmiş durumda.

MTV borcunu ödemeyen araç sahipleri, araçlarını periyodik muayeneden geçiremiyor.

MTV ilk taksit ödemesi son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ÖDEMESİ NEREDEN NASIL YAPILIR?

Araç sahipleri MTV ilk taksit ödemelerini şu kanallardan gerçekleştirebiliyor:

  • e-Devlet
  • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi
  • Dijital Vergi Dairesi
  • GİB Mobil uygulaması
  • Mobil bankacılık / internet bankacılığı

Ödemeler, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 00.10–23.50 saatleri arasında yapılabiliyor.

İnternetten ödeme sırasında güvenlik için doğrudan gib.gov.tr adresi üzerinden işlem yapılması gerektiği de hatırlatıldı.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden ayrıca şifre girişi olmadan; plaka, T.C. kimlik numarası ve “tescil tarihi” veya “sahiplik belge tarihi” bilgilerinden biri ile ödeme tamamlanabiliyor.

#Yaşam
YORUM YAZ
TGRT Haber
