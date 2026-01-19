Menü Kapat
MTV taksit yapılır mı hangi bankalar yapıyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi son gün ödemesi

2026 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2026 tarihinde başladı. Son gün 2 Şubat 2026. MTV ödemeleri, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ile gerçekleştirilebilmekte. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni bankalar taksite ayırmaya başladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 18:40

'nin ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Dijital Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

Dijital Vergi Dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile Vergi tahsiline yetkili aracılığıyla, Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ya da PTT şubelerine yatırabilirsiniz.

MTV TAKSİT YAPAN BANKALAR HANGİLERİ?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2026 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

MTV'yi bankalar taksite bölmeye başladı.

Taksit yapan bankalar şöyle:

  • Ziraat Bankası BankKart 4 taksit,
  • Halkbank Paraf Kart 3 taksit,
  • VakıfBank 3 taksit,
  • Türkiye Finans 3 taksit,
  • Albaraka Türk 3 taksit,
  • Kuveyt Türk 3 taksit
  • Garanti BBVA Bonus 3 taksit
  • Enpara faizsiz 6 taksit
  • TEB 4 taksit
  • DenizBank 3 taksit.
ETİKETLER
#bankalar
#vergi
#dijital vergi dairesi
#motorlu taşıtlar vergisi
#MTV ödemesi
#Mtv
#Mtv Taksit
#Yaşam
