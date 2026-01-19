MTV taksit yapılır mı hangi bankalar yapıyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi son gün ödemesi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

Dijital Vergi Dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ya da PTT şubelerine yatırabilirsiniz.

MTV TAKSİT YAPAN BANKALAR HANGİLERİ?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2026 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

MTV'yi bankalar taksite bölmeye başladı.

Taksit yapan bankalar şöyle: