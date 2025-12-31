MTV zam oranı ne kadar oldu? 2026 yeni MTV oranları, 1. ve 2. taksit ödeme tarihleri
MTV zam oranı ne kadar olduğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmi Gazete'nin 31 Aralık tarihli sayısında 1 Ocak 2026 yılından itibaren yeniden değerleme oranının yüzde 18,95 olduğu ilan edildi. Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından vatandaşlar tarafından 2026 yeni MTV oranları, 1. ve 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı.
2026 MTV zammı ve ücreti belli oldu. Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok kalemde olduğu gibi MTV de yeniden değerlendirme oranına göre zamlandı. Milyonlarca sürücü tarafından MTV zam oranı ne kadar olduğu ise araştırılmaya başlandı. Yayımlanan kararın ardından MTV'nin 1. ve 2. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı da netlik kazandı.
MTV ZAM ORANI NE KADAR OLDU 2026?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 31 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre MTV ücretlerine 18,95 oranında zam yapıldı.
MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
MTV ödemeleri 2026 Ocak ve Temmuz aylarında 2 taksit şeklinde ödenecek. MTV ödemelerinin 1. taksitleri 31 Ocak 2026, 2. taksit ödemelerinin ise 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.
YENİ MTV ÖDEMELERİ NE KADAR 2026?
MTV zammının belli olmasının ardından 2026 yılında hangi araçların ne kadar MTV ödeyeceği de belli oldu. NTV'de yer alan bilgilere göre araçların özelliklerine göre ödeyeceği MTV fiyatları şöyle:
Minibüs – Yıllık MTV (TL)
1–6 yaş
Mevcut: 5.780
2026 yeni: 6.875
7–15 yaş
Mevcut: 3.817
2026 yeni: 4.540
16 ve yukarı
Mevcut: 1.862
2026 yeni: 2.215
Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı
1–6 yaş: 7.707 → 9.167
7–15 yaş: 4.808 → 5.719
16+ yaş: 2.857 → 3.398
1901 cm³ ve yukarısı
1–6 yaş: 11.666 → 13.877
7–15 yaş: 7.707 → 9.167
16+ yaş: 4.808 → 5.719
Otobüs ve Benzerleri (Oturma Yeri Sayısı)
25 kişiye kadar
1–6 yaş: 14.603 → 17.370
7–15 yaş: 8.720 → 10.372
16+ yaş: 3.817 → 4.540
26–35 kişi
1–6 yaş: 17.513 → 20.832
7–15 yaş: 14.603 → 17.370
16+ yaş: 5.780 → 6.875
36–45 kişi
1–6 yaş: 19.489 → 23.182
7–15 yaş: 16.530 → 19.662
16+ yaş: 7.707 → 9.167
46 kişi ve üzeri
1–6 yaş: 23.381 → 27.812
7–15 yaş: 19.489 → 23.182
16+ yaş: 11.666 → 13.877
Kamyonet – Kamyon – Çekici (Azami Toplam Ağırlık) 1.500 kg’a kadar
1–6 yaş: 5.182 → 6.164
7–15 yaş: 3.442 → 4.094
16+ yaş: 1.685 → 2.004
1.501–3.500 kg
1–6 yaş: 10.499 → 12.489
7–15 yaş: 6.082 → 7.235
16+ yaş: 3.442 → 4.094
3.501–5.000 kg
1–6 yaş: 15.774 → 18.763
7–15 yaş: 13.129 → 15.617
16+ yaş: 5.182 → 6.164
5.001–10.000 kg
1–6 yaş: 17.513 → 20.832
7–15 yaş: 14.872 → 17.690
16+ yaş: 6.971 → 8.292
10.001–20.000 kg
1–6 yaş: 21.048 → 25.037
7–15 yaş: 17.513 → 20.832
16+ yaş: 10.499 → 12.489
20.001 kg ve üzeri
1–6 yaş: 26.327 → 31.316
7–15 yaş: 21.048 → 25.037
16+ yaş: 12.231 → 14.549
Motosikletler – Yıllık MTV (TL)
100–250 cm³
1–3 yaş: 899 → 1.069,36
4–6 yaş: 672 → 799,34
7–11 yaş: 496 → 589,99
12–15 yaş: 305 → 362,80
16+ yaş: 115 → 136,79
251–650 cm³
1–3 yaş: 1.862 → 2.214,85
4–6 yaş: 1.409 → 1.676,01
7–11 yaş: 899 → 1.069,36
12–15 yaş: 496 → 590,00
16+ yaş: 305 → 362,80
651–1200 cm³
1–3 yaş: 4.808 → 5.719,12
4–6 yaş: 2.857 → 3.398,40
7–11 yaş: 1.409 → 1.676,01
12–15 yaş: 899 → 1.069,40
16+ yaş: 496 → 589,99
1201 cm³ ve üzeri
1–3 yaş: 11.666 → 13.876,70
4–6 yaş: 7.707 → 9.167,48
7–11 yaş: 4.808 → 5.719,12
12–15 yaş: 3.817 → 4.540,30
16+ yaş: 1.862 → 2.214,85
Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları (31/12/2017 ve öncesi tescil – Motor Silindir Hacmi)