MTV zam oranı ne kadar oldu? 2026 yeni MTV oranları, 1. ve 2. taksit ödeme tarihleri

2026 MTV zammı ve ücreti belli oldu. Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok kalemde olduğu gibi MTV de yeniden değerlendirme oranına göre zamlandı. Milyonlarca sürücü tarafından MTV zam oranı ne kadar olduğu ise araştırılmaya başlandı. Yayımlanan kararın ardından MTV'nin 1. ve 2. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı da netlik kazandı.

MTV ZAM ORANI NE KADAR OLDU 2026?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 31 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre MTV ücretlerine 18,95 oranında zam yapıldı.

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

MTV ödemeleri 2026 Ocak ve Temmuz aylarında 2 taksit şeklinde ödenecek. MTV ödemelerinin 1. taksitleri 31 Ocak 2026, 2. taksit ödemelerinin ise 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

YENİ MTV ÖDEMELERİ NE KADAR 2026?

MTV zammının belli olmasının ardından 2026 yılında hangi araçların ne kadar MTV ödeyeceği de belli oldu. NTV'de yer alan bilgilere göre araçların özelliklerine göre ödeyeceği MTV fiyatları şöyle:

Minibüs – Yıllık MTV (TL)

1–6 yaş

Mevcut: 5.780

2026 yeni: 6.875

7–15 yaş

Mevcut: 3.817

2026 yeni: 4.540

16 ve yukarı

Mevcut: 1.862

2026 yeni: 2.215

Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı

1–6 yaş: 7.707 → 9.167

7–15 yaş: 4.808 → 5.719

16+ yaş: 2.857 → 3.398

1901 cm³ ve yukarısı

1–6 yaş: 11.666 → 13.877

7–15 yaş: 7.707 → 9.167

16+ yaş: 4.808 → 5.719

Otobüs ve Benzerleri (Oturma Yeri Sayısı)

25 kişiye kadar

1–6 yaş: 14.603 → 17.370

7–15 yaş: 8.720 → 10.372

16+ yaş: 3.817 → 4.540

26–35 kişi

1–6 yaş: 17.513 → 20.832

7–15 yaş: 14.603 → 17.370

16+ yaş: 5.780 → 6.875

36–45 kişi

1–6 yaş: 19.489 → 23.182

7–15 yaş: 16.530 → 19.662

16+ yaş: 7.707 → 9.167

46 kişi ve üzeri

1–6 yaş: 23.381 → 27.812

7–15 yaş: 19.489 → 23.182

16+ yaş: 11.666 → 13.877

Kamyonet – Kamyon – Çekici (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg’a kadar

1–6 yaş: 5.182 → 6.164

7–15 yaş: 3.442 → 4.094

16+ yaş: 1.685 → 2.004

1.501–3.500 kg

1–6 yaş: 10.499 → 12.489

7–15 yaş: 6.082 → 7.235

16+ yaş: 3.442 → 4.094

3.501–5.000 kg

1–6 yaş: 15.774 → 18.763

7–15 yaş: 13.129 → 15.617

16+ yaş: 5.182 → 6.164

5.001–10.000 kg

1–6 yaş: 17.513 → 20.832

7–15 yaş: 14.872 → 17.690

16+ yaş: 6.971 → 8.292

10.001–20.000 kg

1–6 yaş: 21.048 → 25.037

7–15 yaş: 17.513 → 20.832

16+ yaş: 10.499 → 12.489

20.001 kg ve üzeri

1–6 yaş: 26.327 → 31.316

7–15 yaş: 21.048 → 25.037

16+ yaş: 12.231 → 14.549

Motosikletler – Yıllık MTV (TL)

100–250 cm³

1–3 yaş: 899 → 1.069,36

4–6 yaş: 672 → 799,34

7–11 yaş: 496 → 589,99

12–15 yaş: 305 → 362,80

16+ yaş: 115 → 136,79

251–650 cm³

1–3 yaş: 1.862 → 2.214,85

4–6 yaş: 1.409 → 1.676,01

7–11 yaş: 899 → 1.069,36

12–15 yaş: 496 → 590,00

16+ yaş: 305 → 362,80

651–1200 cm³

1–3 yaş: 4.808 → 5.719,12

4–6 yaş: 2.857 → 3.398,40

7–11 yaş: 1.409 → 1.676,01

12–15 yaş: 899 → 1.069,40

16+ yaş: 496 → 589,99

1201 cm³ ve üzeri

1–3 yaş: 11.666 → 13.876,70

4–6 yaş: 7.707 → 9.167,48

7–11 yaş: 4.808 → 5.719,12

12–15 yaş: 3.817 → 4.540,30

16+ yaş: 1.862 → 2.214,85

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları

(31/12/2017 ve öncesi tescil – Motor Silindir Hacmi)

1300 cm³ ve aşağısı

1–3 yaş: 4.834 → 5.750

4–6 yaş: 3.372 → 4.011

7–11 yaş: 1.882 → 2.239

12–15 yaş: 1.420 → 1.689

16+ yaş: 499 → 593,60

1301–1600 cm³

1–3 yaş: 8.421 → 10.017

4–6 yaş: 6.314 → 7.511

7–11 yaş: 3.661 → 4.355

12–15 yaş: 2.587 → 3.077

16+ yaş: 993 → 1.181,20

1601–1800 cm³

1–3 yaş: 14.885 → 17.706

4–6 yaş: 11.626 → 13.829

7–11 yaş: 6.848 → 8.146

12–15 yaş: 4.168 → 4.958

16+ yaş: 1.612 → 1.917,50

1801–2000 cm³

1–3 yaş: 23.454 → 27.899

4–6 yaş: 18.057 → 21.479

7–11 yaş: 10.613 → 12.624

12–15 yaş: 6.314 → 7.511

16+ yaş: 2.487 → 2.958,30

2001–2500 cm³

1–3 yaş: 35.175 → 41.841

4–6 yaş: 25.534 → 30.373

7–11 yaş: 15.954 → 18.977

12–15 yaş: 9.528 → 11.334

16+ yaş: 3.766 → 4.479,70

2501–3000 cm³

1–3 yaş: 49.052 → 58.347

4–6 yaş: 42.669 → 50.755

7–11 yaş: 26.654 → 31.705

12–15 yaş: 14.329 → 17.044

16+ yaş: 5.259 → 6.255,60

3001–3500 cm³

1–3 yaş: 74.703 → 88.859

4–6 yaş: 67.218 → 79.956

7–11 yaş: 40.486 → 48.158

12–15 yaş: 20.203 → 24.031

16+ yaş: 7.409 → 8.813,00

3501–4000 cm³

1–3 yaş: 117.462 → 139.721

4–6 yaş: 101.427 → 120.647

7–11 yaş: 59.730 → 71.049

12–15 yaş: 26.654 → 31.705

16+ yaş: 10.613 → 12.624,20

4001 cm³ ve üzeri