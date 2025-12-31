Menü Kapat
Yaşam
MTV zam oranı ne kadar oldu? 2026 yeni MTV oranları, 1. ve 2. taksit ödeme tarihleri

MTV zam oranı ne kadar olduğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmi Gazete'nin 31 Aralık tarihli sayısında 1 Ocak 2026 yılından itibaren yeniden değerleme oranının yüzde 18,95 olduğu ilan edildi. Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından vatandaşlar tarafından 2026 yeni MTV oranları, 1. ve 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı.

MTV zam oranı ne kadar oldu? 2026 yeni MTV oranları, 1. ve 2. taksit ödeme tarihleri
2026 MTV zammı ve ücreti belli oldu. Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok kalemde olduğu gibi MTV de yeniden değerlendirme oranına göre zamlandı. Milyonlarca sürücü tarafından MTV zam oranı ne kadar olduğu ise araştırılmaya başlandı. Yayımlanan kararın ardından MTV'nin 1. ve 2. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı da netlik kazandı.

MTV zam oranı ne kadar oldu? 2026 yeni MTV oranları, 1. ve 2. taksit ödeme tarihleri

MTV ZAM ORANI NE KADAR OLDU 2026?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 31 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre MTV ücretlerine 18,95 oranında zam yapıldı.

MTV zam oranı ne kadar oldu? 2026 yeni MTV oranları, 1. ve 2. taksit ödeme tarihleri

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

MTV ödemeleri 2026 Ocak ve Temmuz aylarında 2 taksit şeklinde ödenecek. MTV ödemelerinin 1. taksitleri 31 Ocak 2026, 2. taksit ödemelerinin ise 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

MTV zam oranı ne kadar oldu? 2026 yeni MTV oranları, 1. ve 2. taksit ödeme tarihleri

YENİ MTV ÖDEMELERİ NE KADAR 2026?

MTV zammının belli olmasının ardından 2026 yılında hangi araçların ne kadar MTV ödeyeceği de belli oldu. NTV'de yer alan bilgilere göre araçların özelliklerine göre ödeyeceği MTV fiyatları şöyle:

Minibüs – Yıllık MTV (TL)

  • 1–6 yaş
  • Mevcut: 5.780
  • 2026 yeni: 6.875

7–15 yaş

  • Mevcut: 3.817
  • 2026 yeni: 4.540
  • 16 ve yukarı
  • Mevcut: 1.862
  • 2026 yeni: 2.215
MTV zam oranı ne kadar oldu? 2026 yeni MTV oranları, 1. ve 2. taksit ödeme tarihleri

Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı

  • 1–6 yaş: 7.707 → 9.167
  • 7–15 yaş: 4.808 → 5.719
  • 16+ yaş: 2.857 → 3.398

1901 cm³ ve yukarısı

  • 1–6 yaş: 11.666 → 13.877
  • 7–15 yaş: 7.707 → 9.167
  • 16+ yaş: 4.808 → 5.719
MTV zam oranı ne kadar oldu? 2026 yeni MTV oranları, 1. ve 2. taksit ödeme tarihleri

Otobüs ve Benzerleri (Oturma Yeri Sayısı)

25 kişiye kadar

  • 1–6 yaş: 14.603 → 17.370
  • 7–15 yaş: 8.720 → 10.372
  • 16+ yaş: 3.817 → 4.540

26–35 kişi

  • 1–6 yaş: 17.513 → 20.832
  • 7–15 yaş: 14.603 → 17.370
  • 16+ yaş: 5.780 → 6.875

36–45 kişi

  • 1–6 yaş: 19.489 → 23.182
  • 7–15 yaş: 16.530 → 19.662
  • 16+ yaş: 7.707 → 9.167

46 kişi ve üzeri

  • 1–6 yaş: 23.381 → 27.812
  • 7–15 yaş: 19.489 → 23.182
  • 16+ yaş: 11.666 → 13.877
MTV zam oranı ne kadar oldu? 2026 yeni MTV oranları, 1. ve 2. taksit ödeme tarihleri

Kamyonet – Kamyon – Çekici (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar

  • 1–6 yaş: 5.182 → 6.164
  • 7–15 yaş: 3.442 → 4.094
  • 16+ yaş: 1.685 → 2.004

1.501–3.500 kg

  • 1–6 yaş: 10.499 → 12.489
  • 7–15 yaş: 6.082 → 7.235
  • 16+ yaş: 3.442 → 4.094

3.501–5.000 kg

  • 1–6 yaş: 15.774 → 18.763
  • 7–15 yaş: 13.129 → 15.617
  • 16+ yaş: 5.182 → 6.164

5.001–10.000 kg

  • 1–6 yaş: 17.513 → 20.832
  • 7–15 yaş: 14.872 → 17.690
  • 16+ yaş: 6.971 → 8.292

10.001–20.000 kg

  • 1–6 yaş: 21.048 → 25.037
  • 7–15 yaş: 17.513 → 20.832
  • 16+ yaş: 10.499 → 12.489

20.001 kg ve üzeri

  • 1–6 yaş: 26.327 → 31.316
  • 7–15 yaş: 21.048 → 25.037
  • 16+ yaş: 12.231 → 14.549
MTV zam oranı ne kadar oldu? 2026 yeni MTV oranları, 1. ve 2. taksit ödeme tarihleri

Motosikletler – Yıllık MTV (TL)

100–250 cm³

  • 1–3 yaş: 899 → 1.069,36
  • 4–6 yaş: 672 → 799,34
  • 7–11 yaş: 496 → 589,99
  • 12–15 yaş: 305 → 362,80
  • 16+ yaş: 115 → 136,79

251–650 cm³

  • 1–3 yaş: 1.862 → 2.214,85
  • 4–6 yaş: 1.409 → 1.676,01
  • 7–11 yaş: 899 → 1.069,36
  • 12–15 yaş: 496 → 590,00
  • 16+ yaş: 305 → 362,80

651–1200 cm³

  • 1–3 yaş: 4.808 → 5.719,12
  • 4–6 yaş: 2.857 → 3.398,40
  • 7–11 yaş: 1.409 → 1.676,01
  • 12–15 yaş: 899 → 1.069,40
  • 16+ yaş: 496 → 589,99

1201 cm³ ve üzeri

  • 1–3 yaş: 11.666 → 13.876,70
  • 4–6 yaş: 7.707 → 9.167,48
  • 7–11 yaş: 4.808 → 5.719,12
  • 12–15 yaş: 3.817 → 4.540,30
  • 16+ yaş: 1.862 → 2.214,85
MTV zam oranı ne kadar oldu? 2026 yeni MTV oranları, 1. ve 2. taksit ödeme tarihleri

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları
(31/12/2017 ve öncesi tescil – Motor Silindir Hacmi)

1300 cm³ ve aşağısı

  • 1–3 yaş: 4.834 → 5.750
  • 4–6 yaş: 3.372 → 4.011
  • 7–11 yaş: 1.882 → 2.239
  • 12–15 yaş: 1.420 → 1.689
  • 16+ yaş: 499 → 593,60

1301–1600 cm³

  • 1–3 yaş: 8.421 → 10.017
  • 4–6 yaş: 6.314 → 7.511
  • 7–11 yaş: 3.661 → 4.355
  • 12–15 yaş: 2.587 → 3.077
  • 16+ yaş: 993 → 1.181,20

1601–1800 cm³

  • 1–3 yaş: 14.885 → 17.706
  • 4–6 yaş: 11.626 → 13.829
  • 7–11 yaş: 6.848 → 8.146
  • 12–15 yaş: 4.168 → 4.958
  • 16+ yaş: 1.612 → 1.917,50

1801–2000 cm³

  • 1–3 yaş: 23.454 → 27.899
  • 4–6 yaş: 18.057 → 21.479
  • 7–11 yaş: 10.613 → 12.624
  • 12–15 yaş: 6.314 → 7.511
  • 16+ yaş: 2.487 → 2.958,30

2001–2500 cm³

  • 1–3 yaş: 35.175 → 41.841
  • 4–6 yaş: 25.534 → 30.373
  • 7–11 yaş: 15.954 → 18.977
  • 12–15 yaş: 9.528 → 11.334
  • 16+ yaş: 3.766 → 4.479,70

2501–3000 cm³

  • 1–3 yaş: 49.052 → 58.347
  • 4–6 yaş: 42.669 → 50.755
  • 7–11 yaş: 26.654 → 31.705
  • 12–15 yaş: 14.329 → 17.044
  • 16+ yaş: 5.259 → 6.255,60

3001–3500 cm³

  • 1–3 yaş: 74.703 → 88.859
  • 4–6 yaş: 67.218 → 79.956
  • 7–11 yaş: 40.486 → 48.158
  • 12–15 yaş: 20.203 → 24.031
  • 16+ yaş: 7.409 → 8.813,00

3501–4000 cm³

  • 1–3 yaş: 117.462 → 139.721
  • 4–6 yaş: 101.427 → 120.647
  • 7–11 yaş: 59.730 → 71.049
  • 12–15 yaş: 26.654 → 31.705
  • 16+ yaş: 10.613 → 12.624,20

4001 cm³ ve üzeri

  • 1–3 yaş: 192.250 → 228.681
  • 4–6 yaş: 144.166 → 171.485
  • 7–11 yaş: 85.377 → 101.556
  • 12–15 yaş: 38.363 → 45.633
  • 16+ yaş: 14.885 → 17.705,70
