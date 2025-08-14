Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Muayene için gittiği hastanede doktora saldırıp ortalığı birbirine kattı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde K.Ç isimli hasta muayene için geldiği hastanede doktora saldırdı. Doktorun karnına tekme atarak darp eden saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 12:37

Devlet Hastanesi'nde bir hasta doktoru feci şekilde darp etti. K.Ç. isimli bir vatandaş muayene için üroloji polikliniğine geldi. Üroloji doktoru S.P. gerekli incelemelerin ardından hasta K.Ç.'yi acile yönlendirdi.

DOKTORA BİR ANDA SALDIRDI

Bu duruma bir anda sinirlenen K.Ç., önce doktora hakaretlerde bulunup doktor S.P.’nin karnına tekme atarak fiziksel şiddet uyguladı. Ardından K.Ç.'nin klinikte bulunan bilgisayarlara vurarak zarar verirken, hastane yönetimi tarafından "beyaz kod" uygulaması başlatıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede bölgeye gelen emniyet güçleri K.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Doktor S.P.’nin şikayeti üzerine nöbetçi savcıdan alınan talimatla K.Ç.’nin gözaltı işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

