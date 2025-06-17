Müge Anlı'da cinayet itirafı! Mehmet Tural'ı nasıl öldürdüğünü tüm detaylarıyla anlattı: 'Boğazına yapıştım'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Mehmet Tural kaybına ilişkin şoke eden bir gelişme yaşandı. Tüm şüphelerin odağındaki isim Kenan Yılmaz canlı yayında cinayeti itiraf etti.

Müge Anlı'nın programında aranan 62 yaşındaki Mehmet Tural'ın kaybıyla ilgili kahreden bir gelişme yaşandı. Kendisini "istihbaratçı" olarak tanıtan ve Mehmet Tural ile son görüşen kişi olan Kenan Yılmaz günlerdir kendini savunurken, bugün canlı yayında korkunç cinayeti itiraf etti.

CANLI YAYINDA CİNAYETİ ANLATTI

Günlerdir anlattığı hikayeleriyle Müge Anlı'yı çıldırtan Kenan Yılmaz, Müge Anlı'ya cinayet itirafında bulundu. Kenan, "Mehmet amca" dediği 62 yaşındaki adamı öldürdüğünü söyledi.

Kenan Yılmaz, şunları söyledi: "Mehmet Tural, kendisine kadın getirdiğimi sandı. Ama kadını görmeyince sinirlendi. Bana silah çekti ve 'Sür' dedi. Issız bir yerde durduk. Silahı bana doğrulttu. Elinden almaya çalıştım, arbede yaşandı. Boğazına yapıştım, o da silahı çevirmeye çalışıyordu. O anda silah patladı. Kafasına mı geldi, omzuna mı geldi bilmiyorum. Sonra aşağı düştü, ben atmadım, kendi düştü. Orası yüksek bir yerdi, aşağıda dere akıyordu"