Yaşam
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Muğla'da 43 yaşındaki kadına silahlı saldırı: Hayatını kaybetti!

Muğla'nın Milas ilçesinde sokak ortasında vahşice bir cinayet işlendi. 43 yaşındaki Keziban Süne, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Polis, korkunç cinayeti işleyen şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı...

Muğla'da 43 yaşındaki kadına silahlı saldırı: Hayatını kaybetti!
'nın ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti. İsmetpaşa Mahallesi Özgürlük Sokak'ta, Keziban Süne (43), kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Süne'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muğla'da 43 yaşındaki kadına silahlı saldırı: Hayatını kaybetti!

Süne'nin cenazesi, incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

#muğla
#saldırı
#silahlı saldırı
#cinayet
#öldürme
#milas
#Yaşam
