Muğla'da kadın turistlere korkunç darp! Dehşet anları kamerada

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kadın turistler ve mekan çalışanları arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Kavgaya dönüşen tartışmada, kadın turistleri darp eden saldırganlar gözaltına alındı. O dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmaris ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana gelen olay dehşete düşürdü. 2 Haziran'da yaşanan olayın görüntüleri polis ekiplerini harekete geçirdi. Yabancı uyruklu kadın turistler ve mekan çalışanları arasında çıkan hesap tartışması sokağa taştı. Çalışanlar kadınların üzerine yürüdü, tekme tokat darp görüntüleri infial uyandırdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yabancı uyruklu kadın şahısları darp eden iş yeri çalışanları M.A., Ş.E., E.S.Y., U.T. ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olay günü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.