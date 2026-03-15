Multimedya double ekran APP plaka cezaları iptal mi oldu cezalar ödenecek mi?

27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Kanun değişikliğiyle, sürücünün görüş ve kullanım alanı içerisinde yer alan görüntü cihazlarına (multimedya ekranları vb.) yönelik cezai işlem uygulanmaya başlanmıştı. Ancak Bakanlık, uygulamanın tüm araçlar bakımından “tutarlı, açık ve adil” biçimde hayata geçirilebilmesi amacıyla yeni bir yönetmelik hazırlanmasına karar verdi. Bu düzenleme yürürlüğe girene kadar, söz konusu cihazları bulunduran ya da kullananlara ceza yazılması durduruldu. Araçlara sonradan monte edilen multimedya ve görüntü sistemlerine ilişkin yapılan düzenlemeye dair İçişleri Bakanlığı’ndan yeni bir bilgilendirme paylaşıldı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, APP plaka kullanımına yönelik yaptırımlar içeren düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesinde yer alan “yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak” fiiline uygulanan idari para cezasının artırılmasını öngören torba yasa değişikliği kapsamında gündeme taşındı.

APP PLAKA CEZALARI ÖDENECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, APP plaka kullanımına ilişkin cezai yaptırımlar içeren düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu’nun 23. maddesinde tanımlanan “yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak” fiiline kesilen idari para cezası tutarının yükseltilmesini kapsayan torba kanun değişikliği çerçevesinde gündeme geldi. Plaka değiştirme işlemleri sırasında yaşanan yoğunluk ve kuyruklar üzerine, Mustafa Çiftçi’nin talimatı doğrultusunda denetimlerin 1 Nisan 2026’ya kadar rehberlik ve bilgilendirme faaliyeti şeklinde yürütülmesi kararlaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) onaylı ve mühürlü APP plakalar için ceza uygulamasını sonlandırdı. 27 Şubat’tan itibaren kesilen tüm idari para cezaları geri çekilirken, 4 bin liralık ceza artık yalnızca plaka üzerinde sonradan değişiklik yapan sürücülere uygulanacak.

MULTİMEDYA DOUBLE EKRAN CEZALARI İPTAL Mİ OLDU, NE OLACAK?

İçişleri Bakanlığı, kanunun yürürlüğe girdiği 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren bu kapsamda sürücülere uygulanan tüm cezai işlemlerin iptal edilmesine karar verildiğini açıkladı. Duyuruda, araçlara sonradan eklenen modifiye ses sistemlerine yönelik denetimlere de yer verildi. Buna göre 1 Nisan’a kadar kontroller, ceza kesmek amacıyla değil, tamamen sürücüleri bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla gerçekleştirilecek. 1 Nisan’dan sonra ise rehberlik dönemi sona erecek ve ilgili mevzuat kapsamında yaptırım içeren sıkı denetimlere yeniden geçilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin olarak “sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak” fiiline yönelik düzenleme yapılmıştır. Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur. Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verilmiştir. Öte yandan; araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimler 1 Nisan’a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilecek, bu tarihten itibaren ise ilgili kanun kapsamında denetimlere devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”