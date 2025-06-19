Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Muşlu çiftçiler yaz sıcağında kışlık yem mesaisinde

Muş'ta çiftçiler, ot biçme sezonunun gelmesiyle birlikte sabahın ilk ışıklarından itibaren tarlalarındaki mesailerine başladı. Çiftçiler yaz sıcağına aldırış etmeden yoğun bir çaba sarf ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 19:54

Muşlu çiftçiler, ot biçme sezonunun gelmesiyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren arazide mesai yapmaya başladı. Tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı kentte çiftçiler, yaz sıcağına rağmen hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Muşlu çiftçiler yaz sıcağında kışlık yem mesaisinde

YAĞIŞTAN MEMNUNLAR

Günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan üreticiler, traktör yardımıyla biçtikleri otları daha sonra patoz yardımı ile saman haline getirerek kışa hazırlıyor. Merkeze bağlı Karabey köyünde çiftçilik yapan Mevlüt Uslu, bu yıl kentte yağışların mevsim normallerinde seyrettiğini belirterek, verimin önceki yıllara göre daha iyi olduğunu ifade etti. Uslu, "Ot biçme sezonumuz başladı. Sabah saat 06.00’da gelip akşam 19.00’a kadar tarlada çalışıyoruz. Eskiden buralar hep tırpanla biçiliyordu, ama artık traktör kullanıyoruz, bu da bizim için daha rahat oluyor. Şu an tırpancı bulmak çok zorlaştı, zaten pek ihtiyaç da kalmadı. Otu traktörle biçip, ardından patoz yardımıyla saman haline getiriyoruz. Bu otları kışın hayvanlarımıza vermek için biçiyoruz, yani kış hazırlığı yapıyoruz. Hayvanı olan otunu istifliyor, hayvanı olmayan ise biçtiğini satıyor. Gelirimiz de bundan ibaret. Ot zamanında biçilmeli, yoksa verimi düşüyor. Muş Ovası’nda şu anda yapımı devam eden sulama projesi tamamlandığında, bizim arazilerimiz de suya kavuşacak inşallah. O zaman daha fazla tarım yapabileceğiz" dedi.

Muşlu çiftçiler yaz sıcağında kışlık yem mesaisinde


Traktörü ile köylünün otunu biçerek geçimini sağlayan Hasan Bozkurt, "Ot sezonunda traktörle ot biçerek geçimimi sağlıyorum. İlk olarak sezon başladığında kendi köyümün otunu biçiyorum burayı tamamladıktan sonra Bingöl’ün Karlıova ilçesine gidiyoruz orada ot biçiyoruz" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Müjde geldi! Milyonlarca TL hesaplara yatırılacak! İşte detaylar
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.