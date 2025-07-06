Muş'ta acı olay! Gencin serinleme yöntemi canından etti

Erentepe beldesinde Alparslan 1 Barajında serinlemek için suya giren Berat Özkan (26) kısa süre gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Erzurum, Bitlis ve Van'dan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Su yüzeyinde bot, su altında dalgıçların çalışmaları sonucu Özkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Özkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili tahkikat devam ediyor.