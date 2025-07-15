Muş’ta nesli tehlike altındaki ‘alaca sansar’ görüntülendi

Muş’un Eşmepınar köyünde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listede yer alan alaca sansar görüntülendi.

Yaz dönemlerinde nadiren ortaya çıkan ve Türkiye’de çok az sayıda görülen alaca sansar, köyde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden duyarlı bir vatandaş, sansarı köpeklerin pençesinden kurtardı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı hayvanı teslim alarak koruma altına aldı. DKMP yetkilileri, alaca sansarın kontrol altına alındığını ve gerekli tedavilerinin ardından doğaya salınmasının planlandığını belirtti.