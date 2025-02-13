Müzisyen Çınar Ersanlı elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de 17 Ağustos 2024 tarihinde kan donduran bir olay yaşandı. Amatör olarak müzikle ilgilenen 40 yaşındaki Çınar Ersanlı evinde elleri ve ayakları bağşı halde ölü bulunmuştu. Olayın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

CİNAYETLE İLGİLİ KAN DONDURAN DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre E. ile maktulün yaklaşık 1 senedir tanıştıkları, ara sıra uyuşturucu madde kullanmak amacıyla bir araya geldikleri, maktulün ekonomik durumunun iyi olduğunu bilen Emre E.’nin arkadaşı Mehmet Ali U.’ya Çınar Ersanlı’dan bahsederek, parasını ve mallarını almak için suçu birlikte işlemeyi teklif ettiği belirtildi. Şüphelinin teklifi kabul etmesi üzerine olay günü Ersanlı’nın ikametine gittikleri, maktule saldırıp yere yatırdıkları, ellerini ve ayaklarını kabloyla bağlayıp ağız ve burnunu havluyla kapatarak boğarak öldürdükleri anlatıldı.

CİNAYETTEN SONRA ÇINAR ERSANLI'NIN KREDİ KARTIYLA HARCAMA YAPMIŞLAR

Maktule ait cep telefonu, bilgisayar, içerisinde 3 bin TL ve kredi kartı bulunan cüzdan, kolye, yüzük, saat ve güneş gözlüklerini alarak evden ayrıldıkları aktarıldı. Ersanlı’ya ait telefon ve bilgisayarı internet üzerinden satarak parayı bölüşen şüphelilerin cinayetten sonra ise bir kafeye giderek maktule ait kredi kartıyla harcama yaptıkları kaydedildi.

BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONUNU İNTERNETTEN SATMIŞLAR!

İddianamede şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Mehmet Ali U., cinayeti diğer şüpheli Emre E.'nin teklifi üzerine birlikte işlediklerini anlatarak, Ersanlı'ya ait para ve kredi kartını birlikte kullandıklarını, maktulün bilgisayar ve telefonunu internette ilan vererek 13 bin TL'ye sattıklarını ve parayı bölüşerek harcadıklarını söyledi. Şüpheli Emre E. ise, Çınar Ersanlı'nın evine ziyaret amaçlı gittiklerini, maktulü Mehmet Ali U.’nun öldürdüğünü öne sürdü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 21 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüpheliler Emre E. ve Mehmet Ali U.'nun, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Şüphelilerin ayrıca "gece vakti birden fazla kişi tarafından konutta nitelikli yağma" ve "başkasına ait bir banka veya kredi kartının kötüye kullanılması" suçlarından toplamda 21 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.