Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

Müzisyen Çınar Ersanlı elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı

Kadıköy'de meydana gelen korkunç olayda amatör müzisyen Çınar Ersanlı evinde elleri ve ayakları bağlanmış şekilde ölü bulunmuştu. Cinayetin ardından 2 şüpheli kıskıvrak yakalanmıştı. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. Şüphelilerin cinayeti işledikten sonra müzisyen Çınar Ersanlı'ya ait kredi kartıyla kafeye giderek harcama yaptıkları ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Müzisyen Çınar Ersanlı elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 12:12

İstanbul Kadıköy'de 17 Ağustos 2024 tarihinde kan donduran bir olay yaşandı. Amatör olarak müzikle ilgilenen 40 yaşındaki Çınar Ersanlı evinde elleri ve ayakları bağşı halde ölü bulunmuştu. Olayın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

CİNAYETLE İLGİLİ KAN DONDURAN DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre E. ile maktulün yaklaşık 1 senedir tanıştıkları, ara sıra uyuşturucu madde kullanmak amacıyla bir araya geldikleri, maktulün ekonomik durumunun iyi olduğunu bilen Emre E.’nin arkadaşı Mehmet Ali U.’ya Çınar Ersanlı’dan bahsederek, parasını ve mallarını almak için suçu birlikte işlemeyi teklif ettiği belirtildi. Şüphelinin teklifi kabul etmesi üzerine olay günü Ersanlı’nın ikametine gittikleri, maktule saldırıp yere yatırdıkları, ellerini ve ayaklarını kabloyla bağlayıp ağız ve burnunu havluyla kapatarak boğarak öldürdükleri anlatıldı.

CİNAYETTEN SONRA ÇINAR ERSANLI'NIN KREDİ KARTIYLA HARCAMA YAPMIŞLAR

Maktule ait cep telefonu, bilgisayar, içerisinde 3 bin TL ve kredi kartı bulunan cüzdan, kolye, yüzük, saat ve güneş gözlüklerini alarak evden ayrıldıkları aktarıldı. Ersanlı’ya ait telefon ve bilgisayarı internet üzerinden satarak parayı bölüşen şüphelilerin cinayetten sonra ise bir kafeye giderek maktule ait kredi kartıyla harcama yaptıkları kaydedildi.

BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONUNU İNTERNETTEN SATMIŞLAR!

İddianamede şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Mehmet Ali U., cinayeti diğer şüpheli Emre E.'nin teklifi üzerine birlikte işlediklerini anlatarak, Ersanlı'ya ait para ve kredi kartını birlikte kullandıklarını, maktulün bilgisayar ve telefonunu internette ilan vererek 13 bin TL'ye sattıklarını ve parayı bölüşerek harcadıklarını söyledi. Şüpheli Emre E. ise, Çınar Ersanlı'nın evine ziyaret amaçlı gittiklerini, maktulü Mehmet Ali U.’nun öldürdüğünü öne sürdü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 21 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, şüpheliler Emre E. ve Mehmet Ali U.'nun, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Şüphelilerin ayrıca "gece vakti birden fazla kişi tarafından konutta nitelikli yağma" ve "başkasına ait bir banka veya kredi kartının kötüye kullanılması" suçlarından toplamda 21 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelilerin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Korkunç cinayette 'kahve' detayı! Bıçakla öldürüp intihar süsü vermeye çalışmış!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üç gündür haber alınamıyordu! 26 yaşındaki Ezgi kiraladığı apartta ölü bulundu

Sıkça Sorulan Sorular

MÜZİSYEN ÇINAR ERSANLI NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Amatör müzisyenlik yapan Çınar Ersanlı’dan 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları daire kapısını çaldı. Kapının açılmamasının ardından çilingir yardımıyla içeri giren yakınları Ersanlı'nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı hareketsiz halde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersanlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ersanlı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli müzisyen ile internette tanıştıklarını söyleyip "Olay günü evine gittik. Birtakım tartışmalar yaşandı, bizi şikayet etmesin diye ellerini ayaklarını bağladık. Sonra da evden kaçtık. Öldüğünü bilmiyorduk. Amacımız öldürmek değildi" ifadelerini kullandı.
ETİKETLER
#cinayet
#cinayet
#müzisyen
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.