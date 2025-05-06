Naci Görür'den Türkiye'ye çağrı! Arjantin depremini örnek gösterdi, o soruyu sordu

Prof. Dr. Naci Görür, Arjantin'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Yaşanan depremde can ve mal kaybının olmamasına dikkat çeken Görür, Türkiye için çağrıda bulundu. Görür, ‘Biz ne zaman deprem dirençli ketlere sahip olacağız?’ diyerek seslendi.

"İNSANLARIMIZ ÖLMESİN"

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Görür, şu ifadelere yer verdi:

Şili’de meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremde ölen yok. Bizde daha küçük depremler bile binlerce insanımızın ölümüne sebep oluyor. Onlar ülkelerini deprem dirençli hale getirmiş. Biz ne zaman deprem dirençli ketlere sahip olacağız? Ne zaman deprem dirençli kentler talebinizi yerel ve merkezi yönetimlere duyurup bunun için çalışacaksınız? Yoksa elimden ne gelir diye ülkenize sahip çıkmayacak mısınız? Yönetimlerimiz bile buna hazır hale gelmişken ne duruyoruz? Yoksa fay tartışmasına devam mı edeceğiz? Haydi DEPREM DİRENÇLİ KENTLERE, İNSANIMIZ ÖLMESİN.